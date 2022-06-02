SON DAKİKA: Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2023'te bitirilmesi hedefleniyor

"YENİ TİCARET ROTALARINDA OYUN KURUCU ROLÜ"

Türkiye'nin çok büyük ve geleceği çok parlak bir ülke olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmek vizyonumuz doğrultusunda, cesur ve kararlı adımlarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizin merkezinde bulunduğu kuzey-güney, doğu-batı eksenli, yeni ticaret rotaları bizlere oyun kurucu bir rol üstlenme fırsatı tanıyor.