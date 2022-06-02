SON DAKİKA: Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2023'te bitirilmesi hedefleniyor

Karaismailoğlu, Denizli Çevre Yolu'ndaki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, kara, hava, deniz ve demir yollarında reform niteliği taşıyan projeleri sürdürdüklerini kaydetti.
"YENİ TİCARET ROTALARINDA OYUN KURUCU ROLÜ"
Türkiye'nin çok büyük ve geleceği çok parlak bir ülke olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmek vizyonumuz doğrultusunda, cesur ve kararlı adımlarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizin merkezinde bulunduğu kuzey-güney, doğu-batı eksenli, yeni ticaret rotaları bizlere oyun kurucu bir rol üstlenme fırsatı tanıyor.
Bölgemizde bir lojistik süper güç olmamız ve yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan coğrafyamızda dünya ticaretine hükmeden bir konuma gelmemiz an meselesi. Bunun için sürekli olarak proje geliştirmek ve yatırım yapmak durumundayız. Böylece önümüze çıkacak ticari fırsatlara hazır olacağız."