Son dakika: Tantanacılar üzgün! Borsa İstanbul rekorla kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 40,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

TİCARET EN ÇOK KAZANDIRAN

Bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,89 ile spor oldu.