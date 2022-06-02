SON DAKİKA: JP Morgan 'Türkiye beklentilerin üzerinde büyüdü' diyerek büyüme tahminini yükseltti

JP Morgan, ivme kaybı beklentilerine rağmen 2022 yılının tamamı için Türkiye GSYH büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 3,7'ye çıkardı.

BAKAN MUŞ AÇIKLADI: 2022 YILINDA İHRACATTA 5'TE 5 YAPTIK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. 2022 yılının ilk 5 ayında en yüksek aylık ihracatına ulaşarak rekorlar serisinin sürdüğüne dikkat çeken Bakan Muş, "2022 yılında, ilk 5 ayın tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve beşte beş yaptık. Mayıs ayı dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 31.1 artışla 48.6 milyar dolara yükselmiştir. Mayıs ayı ithalatımız ise 29.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji kalemi 6.9 milyar dolarlık pay ile bu ay ithalatımızda önemli bir yer tutmuştur" diye konuştu.