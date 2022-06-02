Para ve bilgi desteği hazır: KOBİ'lere ihracat fırsatı

İhracatçılar danışmanlık marifetiyle pazarla ilgili bilgi almak isterse ve bunu rapora bağlarsa 200 bin dolara kadar destek verdiklerini anlatan Kılıçkaya, "Bu desteklerin hepsi hibe... Sertifikasyon süreçlerinde her bir belge başına 250 bin dolara kadar destekler var. Fuar destekleri veriyoruz. Yıllık 6-7 bin firma bu desteklerden faydalanıyor" diye konuştu. Yurt dışında şirket satın almaya da destek verdiklerini söyleyen Kılıçkaya, küresel bir firmaya tedarikçi olmak isteyenlere de 1 milyon dolara kadar destek verdiklerini vurguladı.