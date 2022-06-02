Para ve bilgi desteği hazır: KOBİ'lere ihracat fırsatı

Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. İhracat yapan kuruluşlara bakıldığında KOBİ'lerin öne çıktığı görülüyor. Bu noktada kamu başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun hem finansal hem de teknik ve bilgi destekleri de sürüyor.
Turkuvaz Medya Grubu ve Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katılan ihracatın finansmanıyla ilgili kurumların yöneticileri, ihracat yapmak isteyen ya da ihracatını büyütmek isteyen KOBİ'lerin yanında olduklarını belirtti. Dünya pazarlarına açılmak isteyen KOBİ'lere mentör desteğinden yurt dışı fuar desteğine kadar çok sayıda imkan sunuluyor.
Zirveye katılan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ihracatçılara her adımda destek verdiklerini belirterek, "Firma danışman marifetiyle ihtiyaçlarını belirliyor. Daha sonra hedef ülkelere dönük pazarlama faaliyeti yapıyor. 400 bin dolara kadar destek veriyoruz. Firmalarımızın konaklama ve ulaşım maliyetlerini 5 bin dolara kadar yüzde 60-70 oranında destekliyoruz" dedi.