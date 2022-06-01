Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.06.2022 18:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2022 19:03
    ABONE OL

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'un' ve 'ekmeklik buğday' açıklaması

    Tarım ve Orman Bakanlığı: Fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına TMO tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edilecektir.

    Etnospor
    Haberler Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'un' ve 'ekmeklik buğday' açıklaması
        SON DAKİKA