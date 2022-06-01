Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'un' ve 'ekmeklik buğday' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı: Fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına TMO tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edilecektir.







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