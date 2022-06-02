Kirada ‘sabit oran’ formülü (Ekonomi haberleri)

Ev sahibinin ve kiracının hukukunu koruyarak kiralarda fahiş fiyatların önüne geçmek için bir formül arayışında olunduğunu, 4 bakanlığın ortak çalışma yaptığını aktaran Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, üzerinde çalışılan düzenlemeyle miktar üzerinden değil oran üzerinden belirleme yapılacağını belirterek, "Son aşamaya gelindi. Geçici bir düzenleme yapacağız" dedi. İlk defa kiraya verilecek evlerle ilgili düzenlemenin nasıl olacağının sorulması üzerine Bozdağ, şunları kaydetti: "Geçici olmak kaydıyla bir formül üzerinde çalışılıyor. Avrupa'nın bazı ülkelerinde uygulanan formüller var. Evin maliyeti, emlak değeri üzerinden bir oranlamayla hesap yapan ülkeler var. Vergi geliri üzerinden oranlamayla hesap yapan yerler var. Örnekleri inceliyoruz. Bize yakın, toplumumuzun kabul edebileceği, doğru olduğunu düşündüğümüz örneklerden istifade edebiliriz."

ENERJİYE YENİ TARİFE

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Haziran'dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlendi. İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129,0639 kuruş oldu. BOTAŞ da açıklamasında doğalgaz fiyatının sanayide kullanılanda yüzde 10.23, konutta kullanılanda yüzde 30 arttığını belirtti, "Tüketicilere destek verilmeye devam edilmektedir" dedi.

ÖĞRETMENE KARİYER ZAMMI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Türkiye'de ilk kez düzenlenecek uzman ve başöğretmenlik eğitim programının başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerinden başladı. Başvurular, 10 Haziran tarihine kadar devam edecek. Eğitimler 18 Temmuz'da başlarken, 19 Kasım'da da yazılı sınav yapılacak. Uzman öğretmenlik kariyer basamağı ile hem bir derece hem de bugünün şartlarında bin 342 lira eğitim-öğretim tazminatı verilecek. Başöğretmenlik kariyer basamağı ile de öğretmenler bir derece daha ve 2 bin 684 lira eğitim-öğretim tazminatı alacak.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN POTANSİYELİ GÖRÜLDÜ

Almanya'da temaslarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trendyol'un ilk yurt dışı ofisinin resmi açılışını Berlin'de yaptı. Düzenlenen açılış resepsiyonunda konuşan Varank, Trendyol'un geçen yıl 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşarak Türkiye'nin hem ilk decacorn'u hem de en değerli şirketlerinden biri olmayı başardığını aktardı. Varank, şirketin, Türk ürünlerinin 100'den fazla ülkeye ulaşmasını sağladığını kaydetti. Trendyol'un Türk teknoloji şirketlerinin potansiyelini dünyaya gösterdiğini belirten Bakan Varank, "İşte marka olmak budur, katma değer yaratmak budur. Yalnızca kendi başarıları için değil, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin, bilhassa Türk teknoloji şirketlerinin potansiyelini gösterdiği için onları tebrik ediyorum" diye konuştu. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de Trendyol'un Türkiye'nin ilk decacorn'u olarak ülkeyi global teknoloji ligine çıkardığını, bugün itibarıyla tamamı Türk olan 40 bin çalışanı ve üst yönetimiyle gücünü Türkiye'den alarak yoluna devam ettiğini söyledi.

FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

Sertrans Logistics, gelişen iş hacmi doğrultusunda filo yatırımlarına devam ederken, öz mal filosunu 80 adet Renault Trucks yeni T EVO 480 4x2 X-Low çekiciler ile güçlendirdi. Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, toplam depolama alanını 250 bin metrekareye çıkararak 2030'da Türkiye'nin en büyük lojistik şirketi olmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni araç teslimat töreninde konuşan Nilgün Keleş, şunları söyledi: "Bugün Portekiz'e giden her 100 aracın yaklaşık yüzde 50'si bizim araçlarımızken, İspanya'da yüzde 30'a yakın bir pazar payımız var. Fransa ve Almanya'da birçok global markanın bir numaralı hizmet tedarikçisi durumundayız. 200'e yakın ülke ve 800'e yakın noktada müşterilerimize hizmet sunuyoruz."

Mustafa KAYA