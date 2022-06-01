Aidat öder gibi düşük taksitle ev! Tarih belli oldu: Müjdeyi Başkan Erdoğan verecek





MALİYETLERDE YÜZDE 60 DESTEK

Kurum, hazine arazilerinin kendi evini yapmak isteyenlere satışına ilişkin proje üzerinde de 2 aydır çalıştıklarını belirterek, "Şehrin çeperindeki hazine mülkiyetindeki arazileri altyapısıyla birlikte hazırlayacağız, planlayacağız; buraları da evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için satışa çıkaracağız. Bu alanları vatandaşlarımızın planlarını, altyapılarını hazırlayarak uygun bedellerde almasını temin etmiş olacağız. Bu sayede konut maliyetlerinde yüzde 50- 60'a varan bir desteği sağlamış olacağız" diye konuştu.



NOTER HUZURUNDA KURA

Kurum, ihtiyaç olan tüm şehirlerde projeyi yapacaklarını kaydederek, "Şartlara uyan vatandaşlarımız başvuracak. Talep bizim belirlediğimiz sayı ve miktardan fazlaysa sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekeceğiz. Vatandaşlarımız satış ve devir kısıtlamasıyla arsa temin edecek ve buralara ev yapabilecek" ifadesini kullandı.