Aidat öder gibi düşük taksitle ev! Tarih belli oldu: Müjdeyi Başkan Erdoğan verecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düşük gelir sahiplerinin konut edinmesi için yeni başlatılacak projenin müjdesini verdi. TOKİ eliyle yapılacak bu projeyi Başkan Tayyip Erdoğan'ın Ağustos'ta paylaşacağını belirten Kurum, "81 ilde vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu, konut fiyat artışının daha fazla görüldüğü illerde bu projeyi gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız aidat öder gibi düşük taksitlerle ev sahibi olabilecek. Bu projeye istihdamı artırmak amacıyla küçük ve orta ölçekli sanayicimize destek olacak bir projeyi de ekliyoruz. Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerini yaparak, sosyal konut uygulamasında olduğu gibi düşük peşinatlarla, düşük taksitlerle vatandaşlarımızın bu işletmelerimize sahip olmalarının önünü açmış olacağız. 81 ilde bu uygulamayı yapacağız" dedi.
MALİYETLERDE YÜZDE 60 DESTEK
Kurum, hazine arazilerinin kendi evini yapmak isteyenlere satışına ilişkin proje üzerinde de 2 aydır çalıştıklarını belirterek, "Şehrin çeperindeki hazine mülkiyetindeki arazileri altyapısıyla birlikte hazırlayacağız, planlayacağız; buraları da evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için satışa çıkaracağız. Bu alanları vatandaşlarımızın planlarını, altyapılarını hazırlayarak uygun bedellerde almasını temin etmiş olacağız. Bu sayede konut maliyetlerinde yüzde 50- 60'a varan bir desteği sağlamış olacağız" diye konuştu.
NOTER HUZURUNDA KURA
Kurum, ihtiyaç olan tüm şehirlerde projeyi yapacaklarını kaydederek, "Şartlara uyan vatandaşlarımız başvuracak. Talep bizim belirlediğimiz sayı ve miktardan fazlaysa sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekeceğiz. Vatandaşlarımız satış ve devir kısıtlamasıyla arsa temin edecek ve buralara ev yapabilecek" ifadesini kullandı.
EV İLANLARI MALİYE'YE BİLDİRİLECEK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kiralık ve satılık evlerde fahiş fiyatların belini kıracak elektronik kontrolün ilk adımını attı. Ev ilanlarının fiyat bilgilerinden platformlar sorumlu olacak. İnternetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilanları Gelir İdaresi Başkanlığı'na aylık bildirilecek. Söz konusu bilgiler arasında ilanın yayımlandığı internet adresi, ilanı veren kişilerin adı ve soyadı, unvanı, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, iş yeri adresi, ilan verenler adına gerçekleştirilen satış/tahsilat tutarı ile İdare tarafından belirlenecek diğer detaylar yer alacak.