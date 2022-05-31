Sosyal medyadan sahte kiralık bungalov ev ilanıyla 160 kişiyi yaklaşık 5 milyon dolandırıldı

Tatil planı yapanlara 'uyarı' niteliğinde bir dolandırıcılık olayı ortaya çıkarıldı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalov evlerin fotoğraflarıyla sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden satış yapan şüpheliler yakayı ele verdi. Bungalov tatili alan vatandaşların dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurması üzerine başlatılan soruşturmada, farklı evlerin fotoğraflarıyla sahte sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden satış yapıldığı, müşterilere Sapanca'da boş bir arazi konumunun paylaşıldığı bilgisine ulaşıldı. 4 kişi tutuklanırken, 20 ilden 160'a yakın kişinin dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin dolandırıcılıkla yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ve bu paraları eğlence amaçlı harcadıklarını tespit edildi.



İKİNCİ EL ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!

İkinci el araçlarda fiyatlar da hileler de arttı. Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, ikinci el araç alacakları uyardı. Emre, "Hasar kaydı geçmişi olmasa dahi, sadece boya kontrolü yeterli değil, sökme-takma ve iç bölümlerdeki boyaların tespiti tüketicileri 100 bin liradan fazla bir olası zarardan korur" dedi.

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