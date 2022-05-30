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    • Ekonomi
    • 30.05.2022 18:33
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    • 30.05.2022 18:33
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    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,62 değer kazancıyla 2.527,15 puandan tamamladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve piyasalarda son durum...

    Borsa günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 47,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 2,49, holding endeksi yüzde 3,64 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 9,17 ile ulaştırma oldu.



    OLUŞAN POZİTİF HAVA YENİ HAFTAYA TAŞINDI
    Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret etmesi ile küresel çapta oluşan pozitif havanın yeni haftaya taşındığını söyledi.

    Yarın veri gündeminde yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Çin'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de tüketici güveni, Japonya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesinde enflasyonun öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, 2.550 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.



        Ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2022 yılının 1. çeyreğinde yüzde 7,2 artmasını öngörüyor.

        Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.



        PİYASALARDA GÜN SONU
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 88,31 puan artarak 2.527,15 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksi, haftaya 28,05 puan ve yüzde 1,15 kazançla 2.466,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.466,70, en yüksek 2.539,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,62 artışla 2.527,15 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,98, sanayi endeksi yüzde 3,19, hizmetler endeksi yüzde 3,80 ve teknoloji endeksi yüzde 3,16 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 105,99 puan ve yüzde 3,91 yükselişle 2.815,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 96'sı prim yaptı, 4'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Ereğli Demir Çelik, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



        ALTININ ONSU 1.857,45 DOLAR
        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.857,45 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 kazanımla 972 bin liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,3448 lira, satışta 16,4103 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,3364 lira, satışta 16,4019 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2650, dolar/yen paritesi de 127,54 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,00 yükselişle 116,43 dolardan işlem görüyor.



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