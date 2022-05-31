3600 ek gösterge taslağı son durum nedir? 3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek? Ek gösterge maaş hesaplama 2022!

ARA KADEME TEKLİFİ

Memur-Sen, bakanlığa sunduğu çalışmada 2200 ila 3000 ve 3000 ila 3600 arasında iki kademe eklenmesi istenirken, bu kademelere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturdu. Yine mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesinin de yeniden düzenlenerek, 3600 ila 4200, 4200 ila 4400 ve 4400 ile 4800 olmak üzere üç ara kademe eklenmesi öngörülüyor.

Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il, bölge ve şube müdürü gibi bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara yükseltilecek. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor.