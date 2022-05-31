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    • Ekonomi
    • 31.05.2022 11:50
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    • 31.05.2022 11:51
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    Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş ihracat açıklaması

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracat rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2022 yılında küresel ticarette Ukrayna’daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarısı ihracatımızın bu yıl da kuvvetli seyredeceğine işaret etmektedir." denildi.

    Bakanlıktan flaş ihracat açıklaması: Savaşa rağmen...

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracat rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2022 yılında küresel ticarette Ukrayna'daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarısı ihracatımızın bu yıl da kuvvetli seyredeceğine işaret etmektedir." denildi.

    İşte Bakanlıktan yapılan açıklama
    2022 yılında küresel ticarette Ukrayna'daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarısı ihracatımızın bu yıl da kuvvetli seyredeceğine işaret etmektedir. Yüksek katma değerli, sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı ve vatandaşlarımıza refah artışı sağlayan büyüme performansını kalıcı hale getirmek en önemli hedeflerimizdendir. Bu kapsamda ülkemizin üretim potansiyelini artırmak için ekonomimizin tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş ihracat açıklaması
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