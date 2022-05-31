Emlak vergisi son ödeme günü ne zaman, bugün mü? T.C. ile Emlak vergisi 1. taksit ödeme ekranı: Mayıs 2022 Emlak vergisi borç sorgulama!

VERGİDEN KİMLER MUAF TUTULUYOR?



Hürriyet'ten Ahmet Karabıyık'ın haberine göre geçen yıl takdir komisyonları yine mülklerin arsa m2 değerlerini (gelecek) dört yıl (2022, 2023, 2024 ve 2025) için belirlediler. 2022 emlak vergisi, bu yeni değerler üzerinden hesaplanarak ödenecek. Sonraki üç yılda (2023, 2024 ve 2025) ise bu kez (2022 değerinin üzerine) yeniden değerleme oranı dikkate alınarak mülklerin vergi değerleri her yıl yeniden belirlenerek emlak vergisi ödemeleri yapılacak.

Emlak vergisi süresinde ödenmediğinde, aylık yüzde 1,6 oranında gecikme zammı ilave edilmiş olarak mülk sahipleri maliyet yüklenmiş olacaklar.

2022'de satın alınan mülkün emlak vergisini alıcı ödemiyor, satıcı ödüyor. Alıcının ilk yıl sadece belediyeye bildirim yükümlülüğü zorunlu. Alıcı için ilk emlak vergi ödemesi 2023'de başlar.

Bazı konut sahipleri için emlak vergisinde sıfır oran dikkate alınıyor, vergi istenmiyor. Muafiyet için en önemli kriter; mülk sahibinin tek bir konutunun olması ve bu konutunun brüt 200 metrekareyi aşmaması. Ayrıca mülk sahibinin (İşsizler, ev hanımları...) gelir elde etmiyor olması da diğer bir kriter. Emekli maaşı dışında gelir yoksa yine muafiyetten yararlanılabiliyor. 2021 yılı içinde, 53 bin liraya kadar mevduat faizi, repo benzeri (menkul sermaye iradı) geliri elde edilmişse, 2022 için emlak vergisi avantajı yine devam ediyor.

Engelliler, şehit yakınları ve gaziler de tek konut muafiyetinden yararlanabiliyor. Bazı işyerleri için de emlak vergisi muafiyeti var. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar daimi bina vergisi muafiyetine tabi.

Muafiyetin uygulanması sırasında bazı özellikli durumlarda mülk sahipleri tereddütler yaşayabiliyor.

Emlak vergisi muafiyetine ilişkin okurlarımızdan çok sayıda sorular da iletiliyor: Hisseli konutta avantaj nasıl uygulanıyor? Eşim çalıştığında muafiyet kalkıyor mu? Evimi kiraya verdim ben de kiraya oturuyorum, muafiyetten yine de yararlanabilir miyim? Tek konutumdan hariç bir de arsam var, muafiyetten yararlanabilir miyim? Bu soruların ve merak edilen diğer kritik konuların tümünü sonraki yazılarımızda ayrıntılı olarak ayrıca ele alacağız.