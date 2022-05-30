SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş büyüme mesajı

"BÜYÜME YÜZDE 7 CİVARINDA GERÇEKLEŞEBİLİR"

Küresel ekonomi zor dönemden geçiyor, Şubat ayında başlayan Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında mevcut kaynaklarımızı etkin kullanarak fiyat artışlarını sübvanse ediyoruz. Finansal istikrarı güçlendirerek yüksek katma değeri teşvik edecek şekilde odakladığımız Türkiye Ekonomi Modelimizle kararlı şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Cari açık sorunu ve bunun neden olduğu sorunları kökten çözmek için tasarladığımız Türkiye Ekonomi Modeli ile Türkiye istikrarlı güçlü şekilde büyümeye devam ediyor. İlk çeyrekte güçlü ve dengeli büyüme eğilimi sürüyor. Öncü göstergeler ilk çeyrekte büyümenin yüzde 7 civarında büyüme gerçekleşeceğine işaret ediyor.

İhracat rakamlarında tarihte görülmemiş artışlar kaydediyor, rekorlara imza atıyoruz. Yıllıklandırılmış ihracat 240 milyar doları aştı. Sanayimizin milli gelir içindeki payının ileri dönemlerde daha da artacağını düşünüyoruz. Mart ayı itibarıyla istihdamımız 30 milyon kişi olarak gerçekleşti.

Artan üretim potansiyelimiz ve yüksek katma değerli üretimle cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi hedefliyoruz. Şubat ayında duyurduğumuz bugüne kadar yarısından fazlasını kullandırdığımız KGF paketiyle üretim ve ihracatı destekliyoruz. Kredilerin büyüme ve istihdam gibi alanlara yönelmesi amacıyla ticari kredilerde yüzde 10 oranında zorunlu karşılık oranı getirdik. Konut sektörüne yönelik paketler hazırladık.

Yüksek enflasyon karşısında ülkeler önlem alıyor, almaya devam ediyor. ABD enflasyonla mücadele kapsamında 6 ay boyunca 1 milyon varili stratejik rezervlerden kullanmaya başladı. Çin kömür üretiminde yurt içi üretim kapasitesini artırdı. Enflasyonda arz ve maliyet yönlü yükselişin öne çıktığını ve bu nedenle yükselişin geçici olduğunu düşünüyoruz. Adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Gıda, temel ihtiyaç ve tarımsal, elektrikteki KDV indirimleri gibi indirimlerdir. Enflasyonun ardındaki yapısal etmenlere karşı çalışmalarımızı da komite çatısı altında sürdürmeye devam ediyoruz.