Çalışan çalışmayan ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere 825 ve 1798 TL para yardımı! PTT'den anında alıyorsunuz! Hemen kontrol edin...

825 ve 1798 TL para yardımı! Hemen kontrol edin... Başvuruya lüzum bile kalmadan anında hesaplara yatıyor. Sosyal devlet yapısı gereğince devlet kurumlarından vatandaşlara parasal destek sağlanıyor. Bu destekler PTT, bankalar ve devlet kurumları vasıtasıyla veriliyor. Verilecek para yardımı vatandaşın statüsüne göre farklılık gösteriyor. 13 milyondan çok bireyi etkileyecek bayram ikramiyesi sayesinde alakalı bütün detaylar...
Yaşlılık aylığı alan vatandaşlar bağlamında sevindirici haber geldi. 763,67 TL olan 65 yaş aylığı 828 TL'ye çıktı. Engelli vatandaşlar da devletin aylık para yardımından yararlanabilecek.%40 ile 69 arasında engeli olan vatandaşlar aylık 662 TL ödemenin sahibi olacaklar.%70 ve üstünde engeli olan bireylerin aylık maaşları 922 TL'ye yükselmiş durumda. 65 yaş aylığı ve engelli maaşı aylıkları PTT şubeleri doğrultusundan vatandaşlara ödenecektir.
Yardım Kapsamı Belli Oldu
Evde bakıma muhtaç olan engellilerin ve yaşılıların yakınlarına ödenen maaşlar da yeni senenin girmesi ile yükselişe geçti. Engelli ve yaşlı yakınlarına ödenen aylık 1657 TL tutarındaki ücret bu sene 1798 TL'ye yükseltildi. Her sene derli toplu şekilde çoğalan bu ödemelerin hepsi PTT şubeleri aracılığı ile yapılıyor. Maaşları alırken Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızın kesinlikle yanınızda olması gerekiyor.