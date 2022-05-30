Çalışan çalışmayan ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere 825 ve 1798 TL para yardımı! PTT'den anında alıyorsunuz! Hemen kontrol edin...

Herhangi bir sosyal emniyeti olmayan, 65 yaşını doldurmuş olan, belirlenmiş olan muhtaçlık sınırının altında olan, asgari ücretin 1/3 oranında az bir gelire sahip olan vatandaşlar 65 yaş aile amacıyla müracaatta bulunabiliyorlar. Tabi ki siz de makul koşullara sahipseniz, bu tür yardımlarda yararlanabilirsiniz!