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    • Ekonomi
    • 30.05.2022 16:16
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    • 30.05.2022 16:29
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    İpek böceği besiciliği 40 günde 20 bin lira kazandırıyor

    Unutulmaya yüz tutan ata mesleklerinden ipek böceği besiciliği Batman'ın Sason ilçesinde, devletin sağladığı desteklerle açılan koza çiftliklerinde yeniden hayat bulmaya başladı. İpek böceği yetiştiriciliği yapan bir aile ise 40 günlük süreçte 20 bin lira gelir elde ediyor.

    İHA
    40 günde 20 bin lira kazandırıyor

    Osmanlı döneminde yaygın yetiştirilen ve ticarette önemli bir role sahip olan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan ipek böcekçiliği mesleğini yeniden canlandırmak amacıyla Batman'ın Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde 3 aile ile başlayan koza üretimi, her geçen yıl artarak bu yıl 160 aileye kadar ulaştı.

    "HEDEFİMİZ 8-10 TON ÜRETİM ELDE ETMEKTİR"
    Karşıyaka Mahallesi'nde atalarından gelen mesleği sürdürmeye çalıştıklarını belirten ipek böceği yetiştiricilerinden Mehmet Zülküf Aktaş, "Sason'da unutulmaya yüz tutan ata mesleklerimizden ipek böceği besiciliğini yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. 2012'de 3 aile ile tekrar başlattığımız ipek böceği besiciliğinde şu anki hedefimiz 8 ile 10 ton arasında bir üretim elde etmektir.

    40 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE 20 BİN LİRA GELİR
    Özelikle köylerimizde yaşan bayanlara ekonomik katkı sunmayı hedefliyoruz. Biz, ipek böceği dağıtım merkezlerinden aldığımız tohumları ilk etapta yaklaşık 2 hafta dut yapraklarını kıyarak besliyoruz.

        Daha sonra yaprak boyutlarını büyüterek 35 gün gibi bir süre ipek böceklerinin beslenmesiyle böcekler koza haline geliyor. Ortalama 3 paket besleyen bir aile, 40 günlük bir süre içerisinde 20 bin lira gibi bir gelir elde ediyor" dedi.



        "İPEK BÖCEĞİ BESİCİLİĞİ AİLELERİMİZE EKONOMİK DESTEK SAĞLIYOR"
        İpek böceği yetiştiriciliğinin aileleri için yeni bir gelir kapısı oluşturduğunu ifade eden yetiştiricilerden Sezer Çetinkaya da "İpek böceğiyle uğraşıyoruz. İpek böceği yetiştiriciliği ailelerimiz için yeni bir gelir kapısı oluşturdu.

        Biz de ailelerimize ekonomik destek sağlamak için 5 yıldır besicilik yapıyoruz. Güzel bir getirisi var.

            Bu yılki gelir hasılatı olarak 200 kilo bir ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Kilogram fiyatı 130 ile 150 lira arasında satışa sunuyoruz. Ayrıca devletimiz de destek sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

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