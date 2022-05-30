Almanya'da yıllık enflasyon rekor kırdı! 1970'lerden bu yana en yüksek seviyede

Son dönemde özellikle enerji ürünleri başta olmak üzere tedarik dar boğazları ve önemli fiyat artışlarının enflasyonu yukarı yönlü baskılaması dikkati çekerken, satın alma gücü kaybı Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve politikacıları baskı altında tutuyor.

Uluslararası danışmanlık firması McKinsey tarafından mayıs ayı ortasında yayımlanan bir ankete göre, Almanlar için en büyük endişe yüksek enflasyon olurken, bunu Rusya-Ukrayna savaşı Kovid-19 salgını izledi.

"ALMANYA'DA MANŞET ENFLASYON ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DAHA DA HIZLANACAK"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, mayıs enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, Ukrayna'daki savaşın enerji ve emtia fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyonist baskının artmasının Almanya'da enflasyonu bir kez daha yukarı taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: