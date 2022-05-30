Europen halka arz fiyatı ne kadar? Europen halka arz ne zaman, hangi bankada? Eşit mi, oransal mı? Borsada işlem göreceği tarih...

Europen halka arz tarihi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu gelişmeler sonrası halka arz tarihi, bankası, ne zaman işlem göreceği, hisse kodu ve fiyatı internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Europen halka arz, tüm yatırımcıların talep tutarlarına göre, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Peki Europen halka arz ne zaman? Europen halka arz hangi banka? Borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler haberimizde!