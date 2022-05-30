Fahiş kiralara karşı harekete geçildi: Sektörden 5 öneri





SÖZLEŞME İMZALARKEN DİKKAT

Kira sözleşmesinde TÜFE aylık değişim oranı üzerinde bir tutarın belirtilemeyeceğini ifade eden Güvenç, "Kiracıya emlak vergisi öde denemez. Taşınmaz ayıplı hale geldi çıkamazsın denilemez. 'Bir aylık kira ödenmezse tüm kiralar ödenecektir, erken tahliye durumunda 8-10 kira ödeyeceksiniz' gibi hükümler getirilemez. Erken tahliye edersen 8-10 y kira ödeyeceksin' denilemez" diye konuştu. Kira sözleşmesi beş yılı dolanların durumunu değerlendiren Kiraz, "Beş yıl dolduğu için ev sahibi rayiç bedel arttı diyerek ekstra artışa girebilir. Bunun için de kira bedeli tespiti için mahkemeye başvurabilir. Davalar yaklaşık 2.5 yıl sürüyor. Hâkimler artış oranını hakkaniyet oranında yapıyor. Rayiç sözleşmelere bakıyor, 10 yıldan az oturanlarda yüzde 10, fazla oturanda yüzde 20 artışa gidiyor" değerlendirmesini yaptı.



İLAN SİTELERİNE BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU

İnternet ilanlarındaki fahiş artırımın ardından yeni bir uygulamaya gidiliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, bu kapsamda internet ilan sitelerine bilgi verme zorunluluğu getiriliyor. Bakanlık internet sitelerinden bilgi alınmasına ilişkin ayrıntıları tebliğle duyuracak. Bu düzenlemeyle menkul ve gayrimenkullerin satışı veya kiralanması için internet sitelerine verilen ilanlara ilişkin bu sitelerden kapsamlı bilgi alınacak.

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