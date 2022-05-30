Bakanlık harekete geçti! Şeker stokçunun elinde kalacak: 50 bin ton ilave şeker ithal edilecek

GÜBRE ITHALATI VE SATIŞI IÇIN BELGE ALDI

Arıların ekolojik ve ekonomik değeri göz önüne alındığında, arı stoklarının izlenmesi ve sürdürülmesine ihtiyaç olduğunu belirten Sarıoğlu, artan maliyetler karşısında bugüne kadar TAHAP üyelerine destek olduklarını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, Sarıoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı'na gerekli uyarıları zamanında yaptık. İlk müracaatımız dikkate alınsaydı, bugün ne bu kriz yaşanır, ne de şeker spekülasyonu olurdu. Ayrıca gübre ithal ve satış için gerekli olan lisans belgesini alarak, bununla ilgili planlama ve çalışmaya da başladık" ifadesini kullandı.

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