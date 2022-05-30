1 Haziran Trafik sigortası uygulaması kapsamı nedir? Zorunlu trafik sigortası fiyatları kaç TL oldu 2022? Trafik sigortasında primler kaç TL oldu?





EN DÜŞÜK 1.485 LİRA



Yeni düzenleme kapsamında da 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere trafik sigortasında primler yüzde 25 artıyor. Yeni fiyatlara göre, otomobiller için en yüksek primi 7.529 lira ile İstanbul'daki sürücüler öderken, en düşük primi ise yine otomobiller için 1.485 lira ile Adıyaman, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta'daki sürücüler ödeyecek. En yüksek primle kastım, 1. kademe denilen hasarlı sürücülerin ödeyeceği prim; en düşük primle kastım da 7. kademe denilen hasarsız sürücünün ödeyeceği prim.

Örneği, İstanbul'da, ilk kez trafiğe çıkacak olanlar, 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortasına 3 bin 12 lira, hasarlı sürücüler 7.529 lira, hasarsız sürücüler ise 1.656 lira ödeyecek. Bir örnek daha vereyim. Ankara'da; ilk kez trafiğe çıkacak olanlar 2.926 lira, hasarlı sürücüler 7.316, hasarsız sürücüler ise 1.610 lira ödeyecek.