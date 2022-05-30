T.C. Ticaret Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı destekleri ile gerçekleşecek Zirve'nin açılış konuşmaları Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın konuşmasıyla başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın konuşmaları ile devam edecek açılış sonrası, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un özel oturumu yer alacak.

Özel oturum sonrası Bursa'nın İhracat Profili ve Potansiyeli konulu panel Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panel katılımcıları Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Baran Çelik ve Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz olacaklar.

WWB Ajans Genel Müdürü Ahmet Yağlıcıoğlu'nun Yeni Dünyanın Ticaret Sırrı: E –İhracat konulu konuşmasıyla devam edecek toplantı, T.C. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, DOSABSİAD ve TUGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel ve Coşkunöz Holding CEO'su Erdem Acay'ın panelist olacağı Türkiye'nin İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar konulu panel ile devam edecek. Panelin moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör yapacak.

Öğleden sonra gerçekleşecek ilk panelin konusu İhracat Destekleri ve Finansmanı olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin katılımcıları, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, İhracatı Geliştirme A.Ş (IGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz ve KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt olacaklar.

Son panel Sürdürülebilir İhracat konusunu işleyecek ve moderatörlüğü Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem tarafından gerçekleştirilecek. Bu panelin konuşmacıları Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Senih Yazgan, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Özkan Kamiloğlu, Erbak - Uludağ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ömer Kızıl ve Renault Group Genel Müdürü Hakan Doğu olacak.

Zirve, www.turkiyeihracatseferberligi.com adresinden ve Sabah TV'den canlı olarak izlenebilecek.