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    Yüksek fiyata bıyıklı yabancı formülü! Almanya üzerinden yurtiçinde tatil

    Yüksek tatil fiyatları karşısında çareyi Almanya’dan rezervasyonda arayan vatandaş otellerde sorun yaşıyor. Oteller fark ücreti isteyince tartışma büyüyor.

    Almanya üzerinden yurtiçinde tatil

    Pandemi sonrası çok sayıda vatandaş tatili evinin dışında geçirmeye hazırlanırken yüksek fiyatlar tepki çekiyor. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 50'nin üzerindeki fiyat artışları yerli turist için tatili zorlaştırıyor. Oysa yurtdışından gelen yabancılar için ya da yurt dışından satın alınan tatiller yarı fiyatına sunuluyor. Vatandaşlar ise bu kez farklı yöntemler aramaya başladı. Vatandaşlar özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türkler aracılığı ile rezervasyon yaptırmaya başladığı öğrenildi. Böylece Avrupa pazarına sunulan daha düşük fiyat üzerinden tatil satın alınabiliyor. Ancak bu kez otellere gelindiğinde kimlik ve Avrupa'da yaşadığını ispat edemeyen vatandaş zor durumda kalıyor ve fark ücreti isteniyor. Turizmciler fiyatların değişik zamanlarda belirlendiği için farklı olduğunu söylerken vatandaşlar ise ayrımcılık yapılmasına karşı çıkıyor.

    RUS AVRUPA FARKI
    Bu arada fiyat farklılıkları sadece yerli yabancı turist arasında yaşanmıyor. Avrupa pazarı ile Rus pazarı arasında da fiyat farklılıkları olşuyor. Bu da acenteler arasında tartışmalara yol açarken sektöre de zarar veriyor. Vatandaşlar turizm Bakanlığı'nın konuya el atmasını istiyor.

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    Haberler Ekonomi Yüksek fiyata bıyıklı yabancı formülü! Almanya üzerinden yurtiçinde tatil
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