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    Küçük esnafın ticari kazançlarından gelir vergisi kaldırıldı

    TESK Başkanı Palandöken küçük esnafa getirilen vergi avantajının bu işyerlerinin kapanmasını önlediğini söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 29 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Esnaf vergiden kurtuldu

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşık 840 bin küçük esnafın ticari kazançlarına gelir vergisi istisnası getiren düzenlemeye ilişkin, "Bu düzenleme ile unutulmaya yüz tutan meslekler başta olmak üzere binlerce esnafımızın işyerinin kapatılmasının önüne geçilmiş oldu" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi düzenlemesiyle ilgili tebliği yayımladı. Düzenlemeyle, basit usule tabi olan berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, bakkal, terzi, tamirci, taksici, dolmuşçu gibi yaklaşık 840 bin küçük esnafın ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildi. Palandöken, basit usulde vergiye tabi olmanın esnafa büyük destek sağladığını ifade etti.



    TAKSİMETREYE YENİ DÜZEN
    Taksimetrelerin tarife yükleme işleminde, sadece ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen açılış ücreti, zaman tarifesi, mesafe tarifesi ile birim zaman ve birim mesafeyi ihtiva eden değerler yüklenecek ve bunun dışında başka işlem yapılamayacak. Sanayi'nın yönetmeliğine göre, taksimetrelerin muayene işlemlerinin yaptırılmasından ve taksimetreye uygulanan damgaların muhafaza edilmesinden kullanıcı sorumlu olacak. 1 Ocak 2023'ten itibaren muayene servisi, taksimetrenin takılı olduğu taksinin plakasının da görüleceği şekilde, zamana ve mesafeye göre çalışma kontrol işlemlerinin yapıldığı muayene sürecini kamera ile kayıt altına alacak ve bir yıl saklayacak.



    TOGO'DAN YATIRIM ATAĞI
    TOGO Hükümeti'ne bağlı Togo Tarımsal ve Gıda Kalkınma Ajansı (APRODAT) yatırım fırsatları için geldiği Türkiye'de önemli iş bağlantıları yaptı. APRODAT'ın Türkiye ziyaretini organize eden AGB Consultans A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Abide Gülel amaçlarının Türk ürünlerinin ve Türk teknolojisinin TOGO'ya ihracını sağlamak olduğunu söyledi. Gülel, 'Cumhurbaşkanımızın Togo ziyareti sonrasında TOGO hükümeti Türkiye'den teknoloji ve tarım ekipmanı alma kararı verdi. APRODAT yetkililerini Türkiye'ye davet ettik. Togo heyeti ilk olarak, DEİK/Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı Sayın Berna Akyıldız'ın başkanlığında toplantıya katıldı. Heyet daha sonra İstanbul başta olmak üzere İzmir, Kocaeli, Balıkesir gibi şehirlerde tarımsal sulama, paketleme, gıda işleme, tarımsal makine ekipmanları ve inşaat sektöründeki firmaları da ziyaret etti" dedi. Gülel, Togo hükümeti yatırım ajansı ile AGB Consultans A.Ş. arasında sözleşme imzaladıklarını da belirterek, "Bu ziyaret ile Türk ürünlerinin ve üretim teknolojisinin TOGO'ya ihracı gerçekleşirken Türk yatırımcısı içinde yatırım imkanları açılacak" dedi.



        İLK C-SUV GÖVDESİ ÜRETİLDİ
        Yerli otomobil TOGG üretim için önemli bir eşiği daha aştı. TOGG, sosyal medya hesabından, "Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık" paylaşımında bulundu. Paylaşımda "Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'deki ilk şarj ağı işletmeci lisanslarını verdiklerini açıkladı. Yılmaz, "2030'da 1 milyonun üzerinde elektrikli araç sayısına ulaşacağımız öngörüldüğünde, en az 100 bin civarında şarj ünitesi ihtiyacı ortaya çıkıyor. Mevcut fiyatlarla, elektrikli araçların evden şarj edilmesi halinde oluşan yakıt maliyeti, benzin ve dizel yakıtlı araçların yakıt maliyetinin yaklaşık üçte biri seviyelerinde" dedi.



        E-TİCARETE DÜZEN GELİYOR
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce kamuoyuna duyurduğu e-ticaret düzenlemesinde sona gelindi. Yakında TBMM'ye sunulması beklenen düzenleme ile e-ticarette bazı ürün gruplarının satışına sınırlama getirileceği gibi küçük e-ticaret firmaları da desteklenerek sektördeki yabancı tekeli kırılacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da "Birkaç oyuncunun bütün piyasayı ele geçireceği bir ekosistemin olmaması gerektiğini düşünüyoruz" demişti.
        Barış ŞİMŞEK

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        Haberler Ekonomi Küçük esnafın ticari kazançlarından gelir vergisi kaldırıldı
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