Küçük esnafın ticari kazançlarından gelir vergisi kaldırıldı





TOGO'DAN YATIRIM ATAĞI

TOGO Hükümeti'ne bağlı Togo Tarımsal ve Gıda Kalkınma Ajansı (APRODAT) yatırım fırsatları için geldiği Türkiye'de önemli iş bağlantıları yaptı. APRODAT'ın Türkiye ziyaretini organize eden AGB Consultans A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Abide Gülel amaçlarının Türk ürünlerinin ve Türk teknolojisinin TOGO'ya ihracını sağlamak olduğunu söyledi. Gülel, 'Cumhurbaşkanımızın Togo ziyareti sonrasında TOGO hükümeti Türkiye'den teknoloji ve tarım ekipmanı alma kararı verdi. APRODAT yetkililerini Türkiye'ye davet ettik. Togo heyeti ilk olarak, DEİK/Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı Sayın Berna Akyıldız'ın başkanlığında toplantıya katıldı. Heyet daha sonra İstanbul başta olmak üzere İzmir, Kocaeli, Balıkesir gibi şehirlerde tarımsal sulama, paketleme, gıda işleme, tarımsal makine ekipmanları ve inşaat sektöründeki firmaları da ziyaret etti" dedi. Gülel, Togo hükümeti yatırım ajansı ile AGB Consultans A.Ş. arasında sözleşme imzaladıklarını da belirterek, "Bu ziyaret ile Türk ürünlerinin ve üretim teknolojisinin TOGO'ya ihracı gerçekleşirken Türk yatırımcısı içinde yatırım imkanları açılacak" dedi.