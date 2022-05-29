Küçük esnafın ticari kazançlarından gelir vergisi kaldırıldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşık 840 bin küçük esnafın ticari kazançlarına gelir vergisi istisnası getiren düzenlemeye ilişkin, "Bu düzenleme ile unutulmaya yüz tutan meslekler başta olmak üzere binlerce esnafımızın işyerinin kapatılmasının önüne geçilmiş oldu" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi düzenlemesiyle ilgili tebliği yayımladı. Düzenlemeyle, basit usule tabi olan berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, bakkal, terzi, tamirci, taksici, dolmuşçu gibi yaklaşık 840 bin küçük esnafın ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildi. Palandöken, basit usulde vergiye tabi olmanın esnafa büyük destek sağladığını ifade etti.
TAKSİMETREYE YENİ DÜZEN
Taksimetrelerin tarife yükleme işleminde, sadece ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen açılış ücreti, zaman tarifesi, mesafe tarifesi ile birim zaman ve birim mesafeyi ihtiva eden değerler yüklenecek ve bunun dışında başka işlem yapılamayacak. Sanayi'nın yönetmeliğine göre, taksimetrelerin muayene işlemlerinin yaptırılmasından ve taksimetreye uygulanan damgaların muhafaza edilmesinden kullanıcı sorumlu olacak. 1 Ocak 2023'ten itibaren muayene servisi, taksimetrenin takılı olduğu taksinin plakasının da görüleceği şekilde, zamana ve mesafeye göre çalışma kontrol işlemlerinin yapıldığı muayene sürecini kamera ile kayıt altına alacak ve bir yıl saklayacak.
TOGO'DAN YATIRIM ATAĞI
TOGO Hükümeti'ne bağlı Togo Tarımsal ve Gıda Kalkınma Ajansı (APRODAT) yatırım fırsatları için geldiği Türkiye'de önemli iş bağlantıları yaptı. APRODAT'ın Türkiye ziyaretini organize eden AGB Consultans A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Abide Gülel amaçlarının Türk ürünlerinin ve Türk teknolojisinin TOGO'ya ihracını sağlamak olduğunu söyledi. Gülel, 'Cumhurbaşkanımızın Togo ziyareti sonrasında TOGO hükümeti Türkiye'den teknoloji ve tarım ekipmanı alma kararı verdi. APRODAT yetkililerini Türkiye'ye davet ettik. Togo heyeti ilk olarak, DEİK/Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı Sayın Berna Akyıldız'ın başkanlığında toplantıya katıldı. Heyet daha sonra İstanbul başta olmak üzere İzmir, Kocaeli, Balıkesir gibi şehirlerde tarımsal sulama, paketleme, gıda işleme, tarımsal makine ekipmanları ve inşaat sektöründeki firmaları da ziyaret etti" dedi. Gülel, Togo hükümeti yatırım ajansı ile AGB Consultans A.Ş. arasında sözleşme imzaladıklarını da belirterek, "Bu ziyaret ile Türk ürünlerinin ve üretim teknolojisinin TOGO'ya ihracı gerçekleşirken Türk yatırımcısı içinde yatırım imkanları açılacak" dedi.