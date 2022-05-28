Türkiye üretimi 20 yılda 6 kat artarak, tıbbi ve aromatik bitkilerde dünyanın en önemli ihracatçı ülkelerinden biri oldu

Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Türkiye'nin, kekik, defne ve haşhaşta dünyanın en önemli ihracatçı ülkelerinden biri haline geldiğini ifade etti. Tıbbi ve aromatik bitkilere talebin günden güne arttığını vurgulayan Hasdemir, "Son 20 yılda tıbbi bitkilerin üretimi yaklaşık 6 kat arttı. Yani Türkiye'de son 20 yılda 80 bin tondan 470 bin tona ulaşan tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi söz konusu. Yine 400 milyon doların üzerinde bir ihracat ortaya çıkmış durumda. Hem halkımızın tıbbi bitkilere talebinin arttığını hem de çiftçilerimizin bu bitkileri üretme konusunda bir çaba içine girdiğini görüyoruz" dedi.
3 BİN 649 ENDEMİK BİTKİ
Hasdemir, Türkiye'de 3 bin 649 endemik bitki türünün olduğunu belirterek, "Bu rakam, kıta Avrupa'sının tamamından bile daha fazla. Biyolojik zenginliğimizi artık ekonomik zenginliğe dönüştürmek istiyoruz. 3 bin 649 endemik bitki türümüzün yaklaşık bin adedi Türkiye'de ve dünyada tıbbi ve aromatik amaçlı kullanılıyor. Tıbbi aromatik bitkilerin, medikal amaçlı kullanımının yanında kozmetik amaçlı kullanımı da var. Ayrıca boya bitkisi olarak kullanımı da söz konusu. Bu sektörler dünyada hızla büyüyen sektörler" diye konuştu.
'ÜSTÜNLÜK SAHİBİYİZ'
Türkiye'yi mevcut potansiyeliyle hak ettiği yere getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Hasdemir, şunları kaydetti: "Türkiye dünyanın en fazla kekik üreten ülkesi. Türkiye, dünyanın en fazla defne ihraç eden ülkelerinden biri. Dünyanın en fazla haşhaş üreten ve ihraç eden ülkelerinden biri. Bu anlamda ciddi üstünlüğe sahibiz. Anasonda, kimyonda, kişnişte, çörekotunda da üstünlük sahibiyiz. Bu bitkilerle ilgili yatırımcı rehberleri hazırladık. Bu alanlara ilgi duyan gençlerimize, yatırımcılara, 'Ben bu yatırımı yapmak istiyorum ama nasıl yapabilirim, hangi arazide yetiştirmem lazım, dünyada kime satarım, kim alıyor, rakiplerim kimler?' sorularının cevaplarını bulacağı rehberlerle ışık tutmak istiyoruz."