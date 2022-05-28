Türkiye üretimi 20 yılda 6 kat artarak, tıbbi ve aromatik bitkilerde dünyanın en önemli ihracatçı ülkelerinden biri oldu





'ÜSTÜNLÜK SAHİBİYİZ'

Türkiye'yi mevcut potansiyeliyle hak ettiği yere getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Hasdemir, şunları kaydetti: "Türkiye dünyanın en fazla kekik üreten ülkesi. Türkiye, dünyanın en fazla defne ihraç eden ülkelerinden biri. Dünyanın en fazla haşhaş üreten ve ihraç eden ülkelerinden biri. Bu anlamda ciddi üstünlüğe sahibiz. Anasonda, kimyonda, kişnişte, çörekotunda da üstünlük sahibiyiz. Bu bitkilerle ilgili yatırımcı rehberleri hazırladık. Bu alanlara ilgi duyan gençlerimize, yatırımcılara, 'Ben bu yatırımı yapmak istiyorum ama nasıl yapabilirim, hangi arazide yetiştirmem lazım, dünyada kime satarım, kim alıyor, rakiplerim kimler?' sorularının cevaplarını bulacağı rehberlerle ışık tutmak istiyoruz."

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