Mayıs enflasyon verileri açıklandı mı? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Mayıs ayı enflasyon farkı ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı enflayon rakamları hakkında aramalar hız kazandı. Haziran ayına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından Mayıs ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Mayıs enflasyon beklenti anketinin açıklanmasının ardından piyasalar TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamalara kilitlendi. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı gibi pek çok ekonomik konuda yön belirleyici olacak. Peki, Mayıs ayı enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyon verileri açıklandı mı? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu?