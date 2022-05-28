Mayıs enflasyon verileri açıklandı mı? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Mayıs ayı enflasyon farkı ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı enflayon rakamları hakkında aramalar hız kazandı. Haziran ayına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından Mayıs ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Mayıs enflasyon beklenti anketinin açıklanmasının ardından piyasalar TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamalara kilitlendi. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı gibi pek çok ekonomik konuda yön belirleyici olacak. Peki, Mayıs ayı enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyon verileri açıklandı mı? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon oranları her ayın 3'ünde yayınlanır. Bu bilgi ile Mayıs ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Haziran günü saat 10.00'da açıklanacak.
MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ
Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu.