Akkuyu NGS'de bir aşama daha başladı! Enerjide tam bağımsızlığa doğru yeni adım





Türbin tesisinin kurulacağı binanın temel plakası, 'ano' denilen 12 bölümden oluşuyor. İşlemler sırasında ilk anoya 680 metreküp beton dökülecek, ardından da turbo jeneratör tesisi soğutma sisteminin bir parçası olan 3 metre çapındaki geniş boru hatlarından kurulumu yapılacak. Beton dökme işlemine başlamadan önce, 38 bin metreküp beton hacimli temelin beton tabanının oluşturulmasını, su yalıtımının kurulumunu ve temel levhanın güçlendirilmesini kapsayan, çukurun hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Beton dökme işleminde iki vardiya olarak çalışan toplam 450 işçi ve uzman yer alıyor. 4'üncü ünitenin en önemli binalarından biri olan türbin bölümü binasının temel plakasının toplam alanı yaklaşık 6 bin metrekareyi buluyor.