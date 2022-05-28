Ev alan, evlenen, iş kuranlara BES müjdesi! Para çekme imkanı sağlayan düzenlemede son aşama

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Vekili Ali Ersoy, "Henüz 1 yıllık süre tamamlanmış olmasına rağmen, 18 yaş altı 400 bine yakın katılımcımız Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olmuş, bunların fon büyüklüğü 1 milyar liraya yaklaşmıştır" dedi. Bu alanda, 14 milyon civarındaki katılımcı ve çalışanlar ile 271 milyar lirası BES, 21 milyar lirası otomatik katılım tarafında olmak üzere 292 milyar lira büyüklüğe ulaşıldığını ifade eden Ersoy, BES'in cazibesini artırmaya yönelik adımlar atılacağını belirterek, şöyle konuştu: "Ev alma, evlilik ve iş kurma gibi katılımcıların finansmana ihtiyaç duyacakları önemli olaylarda, avantajlı koşullarla birikimlerini kısmen çekerek sistemde kalmaya devam edebilecekleri bir uygulama üzerinde çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir. 18 yaşından önce sisteme giren gençlere, üniversite eğitimi için kısmen ödeme alma hakkı getirmeyi de planlamaktayız."