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    • Ekonomi
    • 28.05.2022 06:59
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    • 28.05.2022 06:59
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    5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde "Enerjimiz Geleceğimiz" ödülleri verildi

    Turkuvaz Medya grubunun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde gerçekleştirildi. Törende Enerjimiz Geleceğimiz ödülleri de sahiplerini buldu.

    Enerjimiz Geleceğimiz ödülleri verildi

    5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde 'Enerjimiz Geleceğimiz Ödül Töreni' Bakan Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçekleştirildi.

    Sabah'ta yer alan habere göre, törende ödüle layık görülen şirketler ve projeleri şunlardan oluştu: Akfen Yenilenebilir Enerji "Tasarruf Evimizde Gelecek Elimizde", Kazancı Holding "Dijital Dönüşüm", bp "BTC Boru Hattı Sosyal Yatırım Projesi", Çalık Enerji "Enerjik Okullar", Enerjisa Enerji "Sürdürülebilir Yeşil Destinasyon Modeli", Enerjisa Üretim "Her Fidan Bir Umut", EÜAŞ "Termal Enerji Depolama Sistemi", Shell "Atık Yönetim Sistemleri", Kalyon Enerji "Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Sürdürülebilir Finansman Sözleşmesi", Zorlu Enerji "Sıfır Karbon Aya İzi Ormanlar" ve Biyodizel Sanayi Derneği "Suyun Geleceği İçin" projesi."

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    Haberler Ekonomi 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde "Enerjimiz Geleceğimiz" ödülleri verildi
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