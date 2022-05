Buğday'da 19,5 milyon, mısır üretiminde 7 milyon ve arpa üretiminin 8.5 milyon ton artış bekleniyor

7 KALEMDE 1 MİLYAR TL

7 farklı kalemde 1 milyar 44 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi T.C. kimlik numaralarına göre dün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Tarım Bakanı Vahit Kirişci'nin yaptığı paylaşıma göre; Islah Amaçlı Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Desteği'yle 830 milyon 867 bin, Besilik Erkek Sığır Desteği'yle 111 milyon 516 bin, Sürü Yöneticisi Desteği'yle 63 milyon 90 bin, Hayvan Hastalıkları Tazminatı'yla 30 milyon 403 bin, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği'yle 5 milyon 173 bin, Tiftik Keçisi İlave Desteği'yle 1 milyon 840 bin ve Et Piyasası Düzenlemesi Desteği'yle 1 milyon 602 bin lira ödendi.ercimeğin yüzde 75.4 artarak 400 bin ton; yumru bitkilerden patatesin ise değişim göstermeyerek 5.1 milyon ton üretileceği tahmin edildi.



'SERMAYECİK ÇİLEĞİ'NDE HASAT BAŞLADI

Yalova'nın Altınova ilçesi Sermayecik köyünde yılda birkaç kez ürün alınan yediveren çileğin hasat dönemi başladı. Muhtar Adem Gençtav, topladıkları çilekleri çoğunlukla İstanbul'a gönderdiklerini belirterek, "Çileğimizin bu yıl da kalitesi çok güzel. Geçen yıl 400 ton üretim yapılmıştı, bu yıl 450-500 ton rekolte bekliyoruz" dedi. Çileğin hasadı Mayıs'ta başlayıp Aralık ayına kadar sürüyor.



ÇİFTÇİYE ÇİFTE GETİRİ

Sebze ve meyve üretiminde önemli merkezlerden olan Mersin'de turfanda örtü altı yetiştiriciliği de yaygın. Her türlü sebze ve meyvenin örtü altında yetiştirildiği kentte, yeni denemeler de yapılıyor. Erdemli ilçesinde Ahmet Pazar, 3 dönümlük üzüm serasına kavun ekerek çifte ürün almayı denedi. Pazar, iyi bir sonuç aldığı kavunun ilk hasadını yaptı.



SİGARA VE ALKOLE ÖTV DÜZENLEMESİ

Tütün ürünlerinde asgari maktu vergiler ve maktu vergiler yüzde 10, alkollü içkilerde asgari maktu vergiler yüzde 25 artırıldı. Söz konusu kararla ilgili vergilerde kanun gereği her 6 ayda bir yapılması öngörülen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında otomatik artışın ise Temmuz-Aralık 2022 dönemi için yapılmaması kararlaştırıldı.



GİRİŞİMCİYE KREDİ

Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları'nın ikinci yılındaki ilk durağı İzmir oldu. "İlk yıl 125 bin kadın girişimciye eriştik ve 13.5 milyar TL'lik kredi hacmini yakaladık" diyen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, şöyle konuştu: "Üniversite mezunu, bölümüyle ilgili iş tecrübesi olmayan 35 yaşını aşmamış girişimcilere yönelik Genç Girişimci Kredimizi, 350 bin TL limitli ve 60 aya kadar vade fırsatıyla sunuyoruz."



FKB'NİN YENİ BAŞKANI BALLI

Finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketlerini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği'nin 10. Olağan Genel Kurulu yapıldı. 114 üye şirketin temsilcileri ve Finansal Kurumlar Birliği yönetiminin hazır bulunduğu genel kurulda FKB'nin yeni yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı ve sektör temsil kurulları seçildi. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı oldu. Ballı, "Bankacılık dışı finansın Türkiye ekonomisine olan katkısını daha da yukarılara çıkaracağız" dedi.

