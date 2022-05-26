Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! 26 Mayıs Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin tahmini

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklanan toplantı tutanaklarının sürpriz içermemesi ile karışık seyir sürerken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisi takip edilecek.
Fed'in mayıs ayı toplantı tutanakları, çoğu banka yetkilisinin gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımını uygun bulduğunu ortaya koydu.
Yetkililerin Fed'in bilançosunun küçültülmesine yönelik planı da desteklediğine işaret edilen tutanaklarda, "Tüm katılımcılar, fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gerekli önlemleri almaya yönelik güçlü taahhütlerini ve kararlılıklarını yineledi. Bu amaçla katılımcılar, hem federal fon oranı hedef aralığındaki artışlar hem de Fed bilançosunun boyutundaki azalmalar yoluyla Komitenin para politikası duruşunu hızla nötr bir duruşa kaydırması gerektiği konusunda anlaştı." ifadeleri kullanıldı.
Piyasa fiyatlamaları dahilinde mesajlar içeren tutanakların, yetkililerin ülke ekonomisini resesyona sürüklemeden enflasyonu dizginlemede kararlı olduklarını göstermesi ile risk iştahının arttığı görüldü.
Dün güne dalgalı bir seyirle başlayan New York borsasında, tutanakların ardından alıcılı bir seyir izlenirken Dow Jones endeksi yüzde 0,60, S&P 500 endeksi yüzde 0,95 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 değer kazandı. Söz konusu yükselişte, ABD'li perakende şirketlerinin beklentilerin üzerinde gelen karlılıkları da etkili oldu. Moda perakendecisi Nordstrom'un gelirlerinin beklentileri aşmasıyla hisselerindeki artış yüzde 14'ü aştı, Kohl's'un hisseleri yüzde 12'ye ve Best Buy'ın hisseleri yüzde 9'a yakın değer kazandı.
Dolar endeksi, dün yaklaşık bir ayın en düşük seviyesinden toparlanarak 102,1'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Dün yüzde 2,72'nin altına inerek 14 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,75'te dengelendi.