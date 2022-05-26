Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! 26 Mayıs Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin tahmini

Dün güne dalgalı bir seyirle başlayan New York borsasında, tutanakların ardından alıcılı bir seyir izlenirken Dow Jones endeksi yüzde 0,60, S&P 500 endeksi yüzde 0,95 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 değer kazandı. Söz konusu yükselişte, ABD'li perakende şirketlerinin beklentilerin üzerinde gelen karlılıkları da etkili oldu. Moda perakendecisi Nordstrom'un gelirlerinin beklentileri aşmasıyla hisselerindeki artış yüzde 14'ü aştı, Kohl's'un hisseleri yüzde 12'ye ve Best Buy'ın hisseleri yüzde 9'a yakın değer kazandı.

Dolar endeksi, dün yaklaşık bir ayın en düşük seviyesinden toparlanarak 102,1'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Dün yüzde 2,72'nin altına inerek 14 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,75'te dengelendi.