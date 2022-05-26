2024'te hedef 210 milyon! DHMİ raporu güncelledi

UÇAK TRAFİĞİ ARTACAK

Geçen yıl transit üst geçişler dahil 1 milyon 466 bin 860 olan uçak trafiğinin ise bu yıl 1 milyon 802 bin 553'e yükseleceği öngörülüyor. Uçak trafiğinin gelecek yıl 2 milyon 80 bin 278'e, 2024'te 2 milyon 239 bin 830'a çıkacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, iç hat uçak trafiği 2024'te 948 bin 920 olacak. Dış hatlarda uçak trafiği ise 792 bin 276'ya yükselecek.