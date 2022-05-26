Borda kritik eşik: Tonu 40 bin dolar! Bandırma’da karbür, Ankara’da zırh üretilecek...

Borun hafif ve hareket kabiliyetinin yüksek olduğunu, daha az enerji harcandığını anlatan Keleşer, "Çelikle bir askerimizi, polisimizi, jandarmamızı 20 kiloyla, borla 7-8 kiloyla zırhlıyorsunuz. Bir tank 10 tonla zırhlanıyor. Bor karbürle bu rakam 3 tona iniyor" açıklaması yaptı.