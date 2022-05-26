Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.05.2022 07:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2022 07:48
    ABONE OL

    Borda kritik eşik: Tonu 40 bin dolar! Bandırma’da karbür, Ankara’da zırh üretilecek...

    Son dakika haberi! Dünyanın en büyük bor rezervine sahip olan Türkiye, bir eşik atlıyor. Bandırma’daki tesis yıl sonu, tonu 40 bin dolar olan bor karbür üretimine başlayacak.

    Tonu 40 bin dolar! Yıl sonu üretim başlıyor

    Türkiye, Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde hazırlanan Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde başlatılan çalışmaların meyvesini yıl sonundan itibaren yemeye başlıyor. Temeli 2019 yılı sonunda atılan Bandırma'daki bor karbür tesisinde deneme üretimlerine başlanacak.

    BORDAN GÜBRE YAPILIYOR
    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, "Tonu 120 dolardan başlayan cevher, borik asit olduğunda tonu 800 dolar, bor karbür tozu olduğunda 40 bin dolar, zırh malzemesi yapıldığında 400 bin dolar. İlk defa, 2022 sonunda bu değer zincirinin tamamı Türkiye'de olacak. Bor karbür tozunu Eti Maden'in Bandırma İşletmelerinde, zırhı Ankara'da yapacağız. Kayseri'ye de yeni bir firma kuruldu" dedi.

    Borun hafif ve hareket kabiliyetinin yüksek olduğunu, daha az enerji harcandığını anlatan Keleşer, "Çelikle bir askerimizi, polisimizi, jandarmamızı 20 kiloyla, borla 7-8 kiloyla zırhlıyorsunuz. Bir tank 10 tonla zırhlanıyor. Bor karbürle bu rakam 3 tona iniyor" açıklaması yaptı.

        Borun kullanıldığı sektörlerle ilgili bilgi veren Keleşer, "Borumuzun yüzde 50'si cam, yüzde 17'si tarım, yüzde 15'i seramik, yüzde 2'si temizlik, yüzde 16'sı diğer sektörlerde kullanılıyor. Gübre kullanımında bor, ilk defa seramiğin önüne geçti" dedi.

        Sabah'ta yer alan habere göre, yurt dışında bor kullanımını artırmak için kahve, soya, tahin, pirinçle ilgili çalışmalar yaptıklarını da anlatan Keleşer, ürüne göre verimin yüzde 15-25 arttığını söyledi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Milyonlara memur zammı
        Haberler Ekonomi Borda kritik eşik: Tonu 40 bin dolar! Bandırma’da karbür, Ankara’da zırh üretilecek...
            SON DAKİKA