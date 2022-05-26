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    • Ekonomi
    • 26.05.2022 07:00
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    • 26.05.2022 07:19
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    Fahiş kiraya karşı Kiracı Şikayet Hattı kuruluyor: Ev sahipleri kara listeye alınacak!

    Son dakika haberi! Son günlerde artan fahiş kiralara karşı harekete geçildi. Hükümetin fahiş kira artışlarına karşı kiracıları korumak için başlattığı çalışma kapsamında Kiracı Şikâyet Hattı'nın kurulması üzerinde de görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Yapılan ihbarlar neticesinde yapılacak denetimlerde kiracısını kanuna aykırı şekilde mağdur ettiği tespit edilenler devletin "kara listesi"ne girecek.

    Fahiş kiraya karşı flaş hamle! Kara listeye alınacaklar

    Hükümetin fahiş kira artışlarına karşı kiracıları korumak için başlattığı çalışma kapsamında Kiracı Şikâyet Hattı'nın kurulması üzerinde de görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

    Önceki gün konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili bürokratların katılımıyla 2 saatlik zirve gerçekleştirildi. Zirvede birçok konu ele alınırken, sorunun tespiti ve denetimi noktasında Kiracı Şikâyet Hattı'nın devreye alınabileceği üzerinde de duruldu.

    KİRACI İHBAR EDEBİLECEK
    Hat üzerinden kiracılar kanuni hakları konusunda bilgilendirileceği gibi aynı zamanda ev sahiplerini ihbar da edebilecek. Eğer ev sahibinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na kira geliri beyannamesinde bulunmadığı tespit edilirse, geriye dönük vergis tahsil edilecek.

        KARA LİSTE OLACAK
        Şikâyet mekanizması ilerleyen zamanda e-Devlet Sistemi'ne taşınacak. Kurulması planlanan hat sadece kiracılara ev sahibiyle yaşadığı kira sorunu noktasında bilgilendirmede bulunacak.

        Kiracıların, "Kombim bozuldu, ev sahibim mi ben mi yaptırmalıyım?", "Ev sahibim oğlunun oturacağını gerekçe göstererek beni evden çıkarmak istiyor, ne yapmalıyım?" gibi soruların muhatabı bu hat olmayacak. Sabah'ta yer alan habere göre, ihbarlar neticesinde yapılacak denetimlerde kiracısını kanuna aykırı şekilde mağdur ettiği tespit edilenler devletin "kara listesi"ne girecek.

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        Haberler Ekonomi Fahiş kiraya karşı Kiracı Şikayet Hattı kuruluyor: Ev sahipleri kara listeye alınacak!
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