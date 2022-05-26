Enerji Bakanı Fatih Dönmez yerli ve milli jeneratör seri üretime geçiyor müjdesini verdi





KİRACI ŞİKAYET HATTI GELİYOR

Hükümetin fahiş kira artışlarına karşı kiracıları korumak için başlattığı çalışma kapsamında Kiracı Şikayet Hattı'nın kurulması üzerinde görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Kira konusunda ev sahibi ile sorun yaşayan kiracılar şikayetlerini bu hatta iletebilecek. Hat üzerinden kiracılar kanuni hakları noktasında bilgilendirileceği gibi, ev sahiplerini ihbar da edebilecek. Ev sahibinin kira geliri beyanında bulunmadığı tespit edilirse, geriye dönük kira geliri vergisi de tahsil edilecek.

Barış ŞİMŞEK



ENERJİYİ DEPOLUYOR

Turkcell, Huawei ile iş birliklerine bir yenisini ekleyerek baz istasyonlarında enerji depolama sistemi uygulamasının ilk örneğini Antalya'da hayata geçirdi. Yapay zeka teknolojisiyle verileri analiz edip dijital çözümler geliştirerek çalışan sistem sayesinde güneşten elde edilen yenilebilir enerji lityum akülerde depolanıyor. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "İş birliği çerçevesinde, deneme amaçlı enerji depolama sistemi çözümünün güneş enerjisi kullanarak önemli bir enerji tasarrufuyla birlikte daha az karbon salınımı sağladığını ortaya koyuyoruz" dedi. Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li ise "İstasyonun yapay zeka yeteneğini ve güneş enerjisi depolama kapasitesini ölçen ekipler başarılı netice kaydetti" diye konuştu.



TAZESİ 300, TOZU 1.800 TL

Mersin'in Erdemli ilçesinde salep hasadı başladı. Erdemli Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticileri Birliği Başkanı Adem Arslan, "Dünyada en değerli bitkiler arasında olan salep bitkisi ilçemizde de yaygınlaşmaya başladı. İlçemizde bu yıl 5 dönüm alanda dikimi yapılan saleplerden 4 ton rekolte bekleniyor. Geçen yıl kilosu 120 liradan satılan salep bu yıl 300 liradan alıcı buluyor" dedi. Kurutulup toz haline getirilmiş hali bin 800 liradan satılan salebi kaçak yollarla toplamanın cezası 109 bin lira.



OTELLERE DÖVIZ UYARISI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkisiz olarak dolar alım-satımı yapan turizm işletmelerine 6 aya kadar 'faaliyet durdurma' cezası verileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, Yetkili Müessese Faaliyet Belgesi bulunmayan gerçek ya da tüzel kişilerin ticari amaçlı döviz işlemi yapamayacağı anımsatıldı.



AİLELERE 3 KALEMDE 295 MİLYON TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mayıs'a ilişkin sosyal yardımların yanı sıra 3 nakdi sosyal destek programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine 295 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi. Ödemeler 28 Mayıs'a kadar sürecek. Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında çocukların okula devam etmesi kaydıyla sosyal güvencesi olmayan ailelere destek verdiklerini kaydeden Yanık, "Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ailelere sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz" dedi. Yanık, çoklu doğumlar için de destek verdiklerini söyledi.

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