Türkiye sağlık turizminde şahlanarak 1 milyar doları aştı! Yabancılar en çok estetik ve saç ekimi için ülkemize geldi





SOSJETİK MODEL

Özel jet talebinde yaşanan artışı fırsat bilen Bombardier, Global 8000 adlı yeni modelini tanıttı. Kanadalı şirket, Global 8000'in 'dünyanın en hızlı ve en uzun menzilli iş jeti' olacağını duyurdu. 19 yolcu kapasitesine, 14 bin 800 kilometre menzile ve 1165 km/s maksimum hıza sahip olan yeni uçağın 2025'te hizmete girmesi bekleniyor. İçi oldukça lüks tasarlanan jetin etiket fiyatı ise 78 milyon dolar.



2022-KPSS LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI

Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2022-KPSS Lisans) genel yetenekgenel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları, 6 Haziran'a kadar alınacak. 2022-KPSS Lisans, genel yetenekgenel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 31 Temmuz'da, alan bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta, öğretmenlik alan bilgisi oturumu 14 Ağustos'ta yapılacak.



GIDADA 60 YENİ MİLYARDER ÇIKTI

İngiliz uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, gıda ve enerji alanında faaliyetleri olan milyarderlerin son 2 yılda servetlerini 453 milyar dolar artırdığını, küresel ölçekte 62 yeni gıda milyarderinin ortaya çıktığını açıkladı. Geçen 1 yıllık sürede gıda fiyatlarının yüzde 30 arttığının hatırlatıldığı açıklamada, fiyat artışlarının 263 milyon insanı yoksulluk sınırının altına itmesinin beklendiği belirtildi.



İSTANBUL İLK SIRADA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2.4 milyarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye Avrupa'da liderliğe oynuyor" dedi. İllerin üretim performansına ilişkin bilgi veren Varank, İstanbul'un bin 809 ürünün her birinde sahip olduğu üretim kapasitesiyle ilk 3 şehirden biri olduğunu söyleyerek, "İstanbul'u, bin 28 ürünle İzmir, 772 ürünle de Kocaeli takip ediyor" dedi.



KİMLİK NUMARASIYLA SORGULAMA BİTİYOR

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), belediyelerin emlak vergisi ödeme, hızlı ödeme ve borç sorgulama hizmetlerinde yalnızca T.C. kimlik numarası ile işlem yapmasını yasaya aykırı buldu. Kurul; belediyelerin vergi sorgulamalarında üyelik ve şifre ya da çift faktörlü doğrulama kullanılarak gerekli tedbirleri almaları gerektiğini, tedbir almayan belediyeler şikayet halinde cezai yaptırım uygulanacağını duyurdu.

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