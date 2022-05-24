Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.05.2022 21:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2022 21:03
    ABONE OL

    Binance çöktü mü son dakika? 24 Mayıs Binance neden giremiyorum? Binance.tr ağ hatası nasıl çözülür?

    Binance kullanıcıları an itibariyle platforma ulaşma konusunda problem yaşıyor. Binance çöktü mü sorusunun yanıtı 24 Mayıs itibarıyla araştırılıyor. Sosyal medyanın gündemine gelen olayla ilgili resmi açıklama bekleniyor. Peki Binance çöktü mü son dakika? 24 Mayıs Binance neden giremiyorum? Binance.tr ağ hatası nasıl çözülür? İşte konu hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Binance çöktü mü son dakika? 24 Mayıs Binance neden giremiyorum?

    Binance çöktü mü? Sorusu arama motorlarında büyük bir hız kazandı. Kripto para borsası Binance uygulamasına giriş yapılamaması büyük bir merak uyandırdı. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında 'Binance çöktü mü son dakika? 24 Mayıs Binance neden giremiyorum? Binance.tr ağ hatası nasıl çözülür? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler!

    BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ?

    Binance uygulamasındabazen aksaklıklar yaşanabiliyor. Yaşanan problemin yerel mi yoksa global mi olduğuna ilişkin Binace TR den henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

    BİNANCE NEDİR?

    Kripto paraların tarihi yaklaşık 11 sene öncesine dayanıyor. İlk olarak Bitcoin'in yaratılması ile başlayan kripto para piyasası daha sonra "Bitcoin Alternative" teriminin ortaya atılması ve altcoinlerin ortaya çıkması ile birlikte çeşitlendi.

        Günümüzde 6000'in üzerinde altcoin yer alıyor ve bu altcoinlere yatırım yapmamızı sağlayan da birçok kripto para borsası bulunuyor.

        Binance'de bu kripto para borsaları arasında yer alıyor. 2017 yılında Çin merkezli olarak Changpeng Zhao aracılığı ile kuruldu ve daha sonraları ise artan ticaret hacmi ile birlikte Dünya'nın en çok kullanılan kripto para borsası olma ünvanına sahip oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’na görüntülerle yanıt!
        Haberler Ekonomi Binance çöktü mü son dakika? 24 Mayıs Binance neden giremiyorum? Binance.tr ağ hatası nasıl çözülür?
            SON DAKİKA