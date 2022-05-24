Binance çöktü mü? Sorusu arama motorlarında büyük bir hız kazandı. Kripto para borsası Binance uygulamasına giriş yapılamaması büyük bir merak uyandırdı. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında 'Binance çöktü mü son dakika? 24 Mayıs Binance neden giremiyorum? Binance.tr ağ hatası nasıl çözülür? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler!
BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ?
Binance uygulamasındabazen aksaklıklar yaşanabiliyor. Yaşanan problemin yerel mi yoksa global mi olduğuna ilişkin Binace TR den henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
BİNANCE NEDİR?
Kripto paraların tarihi yaklaşık 11 sene öncesine dayanıyor. İlk olarak Bitcoin'in yaratılması ile başlayan kripto para piyasası daha sonra "Bitcoin Alternative" teriminin ortaya atılması ve altcoinlerin ortaya çıkması ile birlikte çeşitlendi.