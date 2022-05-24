Binance çöktü mü son dakika? 24 Mayıs Binance neden giremiyorum? Binance.tr ağ hatası nasıl çözülür?

Binance'de bu kripto para borsaları arasında yer alıyor. 2017 yılında Çin merkezli olarak Changpeng Zhao aracılığı ile kuruldu ve daha sonraları ise artan ticaret hacmi ile birlikte Dünya'nın en çok kullanılan kripto para borsası olma ünvanına sahip oldu.