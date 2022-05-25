Tatil sezonun gelmesiyle yazlık kiraları tırmandı! Bodrum yine başı çekerek 7 bin liraya kadar çıktı

Tatil sezonu açıldı. Hem otel hem yazlık fiyatları dudak uçuklattı. Coronavirüs pandemisiyle birlikte gözde olan yazlıklara yoğun talebin sürmesi, fiyatlara da yansıdı. Kiralar yükselişini sürdürdü. Fiyatlarda başı ise yine Bodrum çekti. Bodrum'da kiralar, ev yıllık olarak tutulursa aylık 6 bin liradan başlıyor. Pek çok ev sahibi de peşin kira istiyor. Sadece yaz dönemi için eşyalı ev isteniyorsa fiyat bir anda tırmanıyor. 2 kişinin kalabileceği 1+1 evlerin kiraları aylık 11 bin liradan başlıyor. Lüks sitelerde ise fiyatlar yüz bin, hatta milyon liralara çıkıyor. Aylık kirası 2.5 milyon lira olan yazlık bile bulunuyor. Kimi ev sahipleri ise günlük kiralama yapıyor. Bodrum'da günlük kira tutarları 750 liradan başlıyor, 7 bin liraya kadar yükseliyor.