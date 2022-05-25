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    Tatil sezonun gelmesiyle yazlık kiraları tırmandı! Bodrum yine başı çekerek 7 bin liraya kadar çıktı

    Tatil sezonu geldi-çattı, yazlık kiraları tırmandı. Bodrum fiyatlarda yine başı çekti. Günlük 750 liraya da 7 bin liraya da ev var. Aylık kiralamalarda 11 bin liraya 1+1, 2.5 milyon liraya 6+1 ev bulunuyor.

    Çığıl Ön Yener
    Tatil ’zam’anı

    Tatil sezonu açıldı. Hem otel hem yazlık fiyatları dudak uçuklattı. Coronavirüs pandemisiyle birlikte gözde olan yazlıklara yoğun talebin sürmesi, fiyatlara da yansıdı. Kiralar yükselişini sürdürdü. Fiyatlarda başı ise yine Bodrum çekti. Bodrum'da kiralar, ev yıllık olarak tutulursa aylık 6 bin liradan başlıyor. Pek çok ev sahibi de peşin kira istiyor. Sadece yaz dönemi için eşyalı ev isteniyorsa fiyat bir anda tırmanıyor. 2 kişinin kalabileceği 1+1 evlerin kiraları aylık 11 bin liradan başlıyor. Lüks sitelerde ise fiyatlar yüz bin, hatta milyon liralara çıkıyor. Aylık kirası 2.5 milyon lira olan yazlık bile bulunuyor. Kimi ev sahipleri ise günlük kiralama yapıyor. Bodrum'da günlük kira tutarları 750 liradan başlıyor, 7 bin liraya kadar yükseliyor.



    ÇEŞME TARİFESİ
    Yazlık kiralarının tırmandığı bir başka tatil merkezi Çeşme'de ise günlük 600 liraya da 6 bin liraya da ev bulunuyor. Sezonluk ise 900 bin liraya varan fiyatlar göze çarpıyor.



    EK ÖDEME ÇIKIYOR
    Yazlıklarda fiyatlar konuma, denize yakınlığa, büyüklüğe, bahçe ve havuzunun olup olmamasına ve kiralama dönemine göre değişiklik gösteriyor. Yazlık kiralarında en pahalı dönem Temmuz-Ağustos olurken; Eylül ayı için ise istenen tutar yarı yarıya düşebiliyor. Kiralama yapanlardan depozitonun yanı sıra elektrik-su bedeli, temizlik ücreti, komisyon ve hizmet bedeli gibi ödemeler de istendiği görülüyor.



        KİRALARKEN DİKKAT!
        Kiralamayı lisanslı bir kuruluştan yapın.
        Mutlaka sözleşme imzalayın. Sözleşmeyi ev sahibiyle yapın ve maddeleri iyi okuyun.
        Bölgenin kiralık fiyatlarını araştırıp ona göre kiralama yapın.
        Sözleşmeyi imzalamadan önce ek ücretleri de sorun.

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        Haberler Ekonomi Tatil sezonun gelmesiyle yazlık kiraları tırmandı! Bodrum yine başı çekerek 7 bin liraya kadar çıktı
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