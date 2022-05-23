Üreticiden müjde geldi! Fiyatlar yarı yarıya düşecek! Sebze ve meyve fiyatları azalıyor

Türkiye'de en erkenci meyve ve sebzelerin hasat edildiği Adana'da hasatların başlamasıyla birlikte haldeki ürünlerin fiyatları düşmeye başladı. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, fiyatların 2 hafta içerisinde yarı yarıya düşeceğini söyledi.
Verimli tarım ovalarıyla Türkiye'nin en erkenci sebze ve meyvelerinin hasat edildiği Adana'da başta soğan, patates, salatalık ve nektarin olmak üzere birçok üründe hasat başladı. Hasat ile birlikte fiyatlarda düştü. Yaklaşık 3 hafta önce kilogram fiyatı 10 liradan salatalık şimdilerde Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde 1 liradan, 15 liraya satılan patates 6 liradan, 5 liraya satılan soğan ise tazesi 3 lira, geçen sezonki ise 1 buçuk liradan satılıyor. Ayrıca halde şeftali 20, nektarin 20, erik 15, portakal 4 ve muz 18 liradan satılıyor.
"FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK"
Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, yaptığı açıklamada, fiyatların 2 hafta içerisinde yarı yarıya düşeceğini müjdeledi. Doğan, hasatların başlamasıyla birlikte vatandaşların rahat bir nefes alacağını belirterek, "Önümüzdeki dönemlerde fiyatlar düşecektir. Şuanda taze patates 8 liradan eski patates ise 5-6 lira arasında satılıyor. Eski soğan 1 buçuk liradan taze soğan ise 3 buçuk liraya satılıyor. Önümüzdeki günlerde onun da fiyatı düşecektir. Hasat yeni yeni başladığından dolayı fiyatlar daha da düşecek" diye konuştu.