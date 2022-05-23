Küresel piyasaların yönünü belirleyecek hafta! Gözler Fed'in toplantı tutanakları ve Merkez Bankası'nın faiz kararında

Geçen hafta Çin'de beklentilerin altında kalan veriler ve salgın tedbirleri, ABD'de perakende şirketlerinin finansal sonuçlarının tüketici alım gücünün düştüğünü ortaya koyması ve Fed yetkililerinin enflasyon düşene kadar faiz artırımlarına devam edeceğine dair açıklamaları, pay piyasalarına yön veren temel gelişmeler oldu.
Yüksek enflasyonist ortamda Fed'in agresif faiz artırımlarına devam etmesinin, ülke ekonomisini resesyona sürükleyeceği endişeleri pay piyasalarında satışların derinleşmesine neden olurken, yıl başından bu yana endekslerde yaşanan düşüşlerin yüzde 20'ye yaklaşması ayı piyasası korkularını gündeme getirdi.
Bu gelişmelerle Fed'in hisse senetlerindeki düşüş karşısında bir tepki verip vermeyeceği de tartışılmaya başlanırken, yeni haftada Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamaları yakından takip edilecek. Yurt içinde ise perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararı ile cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in yapması beklenen kredi notu değerlendirmesi piyasaların odağında olacak.