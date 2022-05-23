Küresel piyasaların yönünü belirleyecek hafta! Gözler Fed'in toplantı tutanakları ve Merkez Bankası'nın faiz kararında

Almanya ve ABD'de birinci çeyrek büyüme ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere makro ekonomik veri akışının da yoğun olduğu haftada, 2 yıl aranın ardından İsviçre'nin Davos kasabasında başlayan Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışı da takip edilecek.

Cuma günü New York borsasında oynaklığın yüksek seyrettiği görülürken, S&P 500 endeksinde yıl başından bu yana yaşanan düşüş yüzde 20'yi buldu. Kapanışa yakın gelen alımlarla Dow Jones endeksi yüzde 0,03 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ile sınırlı yükseldi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,30 geriledi. Endekslerin haftalık bazdaki kayıpları ise ortalama yüzde 3,3 düzeyinde gerçekleşti. Geçen hafta yüzde 3,01'den yüzde 2,79'a kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftanın açılışında yüzde 2,82 seviyesinde bulunuyor. Üst üste 6 haftalık yükseliş serisine son vererek geçen haftayı yüzde 1,4 düşüşle 103'ten tamamlayan dolar endeksi ise bugün 102,7 seviyesinde dengelendi.