Süper Bono nedir? Süper Bono çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Bono nasıl alınır, ne işe yarar?

Bono hakkında vatandaşlar arama motorlarında araştırmalar yapmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomi modelinden, kur korumalı mevduat uygulamasında gelinen noktaya ve Süper Bono hakkında tüm sorulara yanıt verdi. Peki, Süper Bono nedir? Süper Bono ne zaman çıkacak? Bono nasıl alınır, ne işe yarar? İşte merak edilenler!
BONO NEDİR?
Bono ya da emre muharrer senet, üzerinde yazılı belli bir tutarda paranın, senet lehdarına ya da onun emrine kayıtsız şartsız ödeneceğine dair taahhüdü içeren bir kambiyo senedi. Üzerinde bono veya emre muharrer senet ibarelerini taşımayan ve açıkça emre yazılı olarak düzenlenen senetler "Emre yazılı ödeme vaadi" sayılır.
TTK'nın 776 ila 779 maddelerinde düzenlenmiştir. Bono satış, kira, ödünç ve hizmet sözleşmeleri gibi para borcu içeren tüm hukuki ilişkilerde kullanılabilen bir kıymetli evraktır. Bonoda senedi düzenleyen yani keşideci ve lehine senet düzenlenmiş kimse yani lehtar olmak üzere, iki taraf vardır. Bono kanunen emre yazılıdır. Bir kimsenin adına (namına) düzenlenecek bononun emre yazılı olmadığı (menfi emre kaydı) veya nama yazılı olduğu açıkça belirtilmelidir. Bono hamiline düzenlenemez. Bono hukuki niteliği itibarıyla mücerret bir borç ikrarıdır.