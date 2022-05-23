Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.05.2022 17:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2022 17:42
    ABONE OL

    Süper Bono nedir? Süper Bono çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Bono nasıl alınır, ne işe yarar?

    Süper Bono hakkında aramalar hız kazandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı açıklamalarda süper bono sorularına tek tek yanıt vermişti. Bono senet lehdarına ya da onun emrine kayıtsız şartsız ödeneceğine dair taahhüdü içeren bir kambiyo senedi. Peki, Süper Bono nedir? Süper Bono ne zaman çıkacak? Bono nasıl alınır, ne işe yarar? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Süper Bono nedir? Süper Bono çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

    Bono hakkında vatandaşlar arama motorlarında araştırmalar yapmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomi modelinden, kur korumalı mevduat uygulamasında gelinen noktaya ve Süper Bono hakkında tüm sorulara yanıt verdi. Peki, Süper Bono nedir? Süper Bono ne zaman çıkacak? Bono nasıl alınır, ne işe yarar? İşte merak edilenler!

    BONO NEDİR?

    Bono ya da emre muharrer senet, üzerinde yazılı belli bir tutarda paranın, senet lehdarına ya da onun emrine kayıtsız şartsız ödeneceğine dair taahhüdü içeren bir kambiyo senedi. Üzerinde bono veya emre muharrer senet ibarelerini taşımayan ve açıkça emre yazılı olarak düzenlenen senetler "Emre yazılı ödeme vaadi" sayılır.

    TTK'nın 776 ila 779 maddelerinde düzenlenmiştir. Bono satış, kira, ödünç ve hizmet sözleşmeleri gibi para borcu içeren tüm hukuki ilişkilerde kullanılabilen bir kıymetli evraktır. Bonoda senedi düzenleyen yani keşideci ve lehine senet düzenlenmiş kimse yani lehtar olmak üzere, iki taraf vardır. Bono kanunen emre yazılıdır. Bir kimsenin adına (namına) düzenlenecek bononun emre yazılı olmadığı (menfi emre kaydı) veya nama yazılı olduğu açıkça belirtilmelidir. Bono hamiline düzenlenemez. Bono hukuki niteliği itibarıyla mücerret bir borç ikrarıdır.

        SÜPER BONO ÇIKACAK MI?

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 14 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdiği mülakatta yeni ekonomi modelinden, kur korumalı mevduat uygulamasında gelinen noktaya; planlanan yeni adımlardan ekonomideki beklentilerine kadar bir dizi konuda soruları yanıtladı.

        Bakan Nebati'ye mülakatta bir süredir kamuoyunda tartışılan süper bono, KDV düzenlemesi, kamu bankalarının sermayelerinin artırılması gibi konular da soruldu. "Süper bono yok. Öyle bir şey yok. Böyle bir şeyi doğru bulmuyoruz" diyen Nebati, "Bizim sadece ve sadece yapacağımız şey, tedbirler paketinde açıkladığımız alanlarda adımlar atmak." diye ekledi.

        Bakan Nebati, kamu bankalarının sermayelerinin artırılması ile ilgili çalışmanın da bu ay bitmeden sonuçlanacağını duyurdu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’nin Maltepe mitinginde terlik tiyatrosu patladı!
        Haberler Ekonomi Süper Bono nedir? Süper Bono çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Bono nasıl alınır, ne işe yarar?
            SON DAKİKA