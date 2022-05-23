Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz artırımı sinyali

Küresel tedarik zincirindeki aksaklıkların devam etmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle petrol fiyatlarının artması, bunun diğer ürünleri etkilemesi sonucu fiyatlar son aylarda yükselirken, Avro Bölgesi'nde tek para birimine geçişten bu yana en yüksek enflasyon oranlarının görülmesi de dikkati çekiyor.

Avro Bölgesi'nde martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle nisanda yüzde 7,5'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece enflasyon 6 ay art arda rekor seviyeye yükseldi.