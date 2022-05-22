Ücretsiz izin çalışma sayıldı (Ekonomi haberleri)

Gaziantep'te bir temizlik firmasında 10 ay çalışıp ücretsiz izne gönderildiği 60 günün ardından işten çıkartılan D.Ö., tazminat davası açtı. Mahkeme, 1 yılı doldurmadığı için çalışma haklarını almayan D.Ö.'ye pandemi süresinde verilen 60 günlük ücretsiz iznin keyfi çalışmama durumu olmadığından çalışma süresine ekledi. Emsal niteliği taşıyan davada 1 yıl çalışmış sayılan D.Ö., kıdem ve ihbar tazminatı almaya hak kazandı.

TRABZON'A 150 MİLYONLUK OKUL

Petrokimya alanında SASA ve halı sektöründe de Dinarsu ve Merinos gibi markaların sahibi olan Erdemoğlu Holding tarafından Trabzon'da 150 milyon TL yatırım planı ile yapılacak Akçaabat'taki Spor Lisesi Kompleksi'nin temeli atıldı. Tesis, 4 katlı 16 derslikli lise, 2 katlı çok amaçlı spor salonu ve 5 katlı 144 kişilik öğrenci pansiyonu binalarından oluşacak. Erdemoğlu Holding Başkanı İbrahim Erdemoğlu "Öğrencilik yıllarımı geçirdiğim ve ilk ticaret deneyimi kazandığım Trabzon'un benim için hep büyük değeri oldu. Kalbimdeki bu yerini kalıcı hale getirmek için bu güzel kente ve gelecek nesillerine hep bir eser bırakmak istedim" dedi.

OKULDAN PARANIZI GERİ ALIN

Üsküdar Tüketici Hakem Heyeti özel okullardaki yemek ücretleriyle ilgili önemli bir karara imza attı. Pandemi nedeniyle çocuğunu okula gönderemeyen bir veli ödediği yemek ücretinin iadesini istedi. Ancak okul bunu ödemeyince tüketici hakem heyetine başvurdu. Verilmeyen bir hizmetin bedelinin tahsil edildiğini tespit eden hakem heyeti 2.160 TL tutarındaki yemek ücretinin iadesine karar verdi. Kararın emsal teşkil edeceğini belirten hukukçular, "Veliler kendilerinden haksız kesildiklerine inandıkları kısımlar varsa bu rakamlara göre haklarını aramalılardır. İkinci olarak tüketici hakem heyetinin kararı doğrultusunda ödeme yapılmazsa tüketici icra yoluna gidebilir" dediler.

EV ALMAK İSTEYENE AVANTAJ

Konut finansman paketinin detayları belli oldu. Başvuru sahibinin ve ailesinin bir konutun olmaması gerekecek.

-Kredi 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek.

-Kamu bankaları tarafından ilk konut alımına verilecek.

-Başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekecek.

-Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

-Başvuru sahiplerinin üzerinde açık konut kredisi de bulunamayacak.

- 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0.99 faiz oranı uygulanacak.

-Konutun yarısını döviz ya da altında ödeyenlere ise yüzde 0.89 oranında faiz uygulanacak. Hazal ATEŞ