22 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi! Bugün hangi illere evde bakım maaşı yattı? 2022 evde bakım maaşı temmuzda ne kadar olacak?

Evde bakım maaşları Mayıs ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde on binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Evde bakım maaşlarının hangi illerde ödendiği merak ediliyor. Maaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet ya da SMS üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Peki, Bugün hangi illere evde bakım maaşı yattı? 2022 evde bakım maaşı temmuzda ne kadar olacak? İşte 22 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi
MAYIS AYI EVDE BAKIM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı, 15 Mayıs Pazar günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz" dedi.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımını yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Bu ay 543 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak. Yarın başlayacak ödemeler 20 Mayıs'ta tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)