2022 mayıs ayı enflasyon beklentisi kaç? Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE güncel enflasyon verileri!

"Enflasyon oranları" hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülürken Mayıs ayının enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 2022 Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı? 2022 mayıs ayı enflasyon beklentisi kaç? İşte merak edilen soruların yanıtı!
Mayıs ayının sonuna yaklaşırken, enflasyon beklentisi ve tahmini oluşmaya başladı. Emekli zammı, memur zammı ve kira artış oranı gibi birçok kalemde ödemeleri etkileyen Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜFE, TÜİK tarafından açıklanacak.
2022 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.
NİSAN 2022 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 7,25 yıllık bazda ise yüzde 69,97 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 oldu. Bu rakam Mayıs ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.