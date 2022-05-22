Sigaraya 9 TL zam mı geldi? Mayıs 2022 Sigaraya zam gelecek mi? JTİ BAT Philip Morris son dakika güncel zamlı sigara fiyat listesi!

Sigaraya 9 TL zam yapılacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Mayıs ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede sigara fiyatlarına 9 TL zam yapılacağının konuşulmasıyla birlikte tiryakiler bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde arama motorlarında sigaraya 9 TL zam yapılacak mı sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Mayıs 2022 Sigaraya zam gelecek mi? Sigaraya 9 TL zam mı geldi? İşte JTİ BAT Philip Morris son dakika güncel zamlı sigara fiyat listesi!
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
22 Mayıs 2022 Pazar günü güncel sigara fiyatları aşağıdaki gibidir. Bugün yeni bir sigara zammı hakkında açıklama yapılmadı.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI – 22 MAYIS 2022
İşte JTİ, Philip Morris, BAT grubu sigara markalarının güncel fiyatları;
Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Camel: 26 TL
LD: 25,5 TL
Kent Blue: 24,00