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    • Ekonomi
    • 23.05.2022 09:11
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    • 23.05.2022 09:11
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    Sigaraya 9 TL zam mı geldi? Mayıs 2022 Sigaraya zam gelecek mi? JTİ BAT Philip Morris son dakika güncel zamlı sigara fiyat listesi!

    Bugün sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi de sigara zammı oldu. Sosyal medyada sigaraya 9 lira zam yapılacağı iddia edildi. İddiaların ardından sigara tiryakileri arama motorlarında Sigaraya 9 TL zam yapılacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda güncel sigara fiyatları da araştırılmaya başlandı. Peki, Mayıs 2022 Sigaraya zam gelecek mi? Sigaraya 9 TL zam mı geldi? JTİ BAT Philip Morris son dakika güncel zamlı sigara fiyat listesi!

    takvim.com.tr
    Sigaraya 9 TL zam mı geldi?

    Sigaraya 9 TL zam yapılacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Mayıs ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede sigara fiyatlarına 9 TL zam yapılacağının konuşulmasıyla birlikte tiryakiler bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde arama motorlarında sigaraya 9 TL zam yapılacak mı sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Mayıs 2022 Sigaraya zam gelecek mi? Sigaraya 9 TL zam mı geldi? İşte JTİ BAT Philip Morris son dakika güncel zamlı sigara fiyat listesi!

    SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

    22 Mayıs 2022 Pazar günü güncel sigara fiyatları aşağıdaki gibidir. Bugün yeni bir sigara zammı hakkında açıklama yapılmadı.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI – 22 MAYIS 2022

    İşte JTİ, Philip Morris, BAT grubu sigara markalarının güncel fiyatları;

    Bianca - 27,00 TL

    Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

    Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

    Camel: 26 TL

    LD: 25,5 TL

    Kent Blue: 24,00

        Kent Slims: 27 TL

        Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

        Chesterfield: 25,50 TL

        Winston Slender: 26 TL

        West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

        Imperial Classic Red - 26,00 TL

        Winston: 27 TL

        Samsun 24,00 TL

        Parliament: 29,50 TL

        L&M: 25,50 TL

        Viceroy: 24,00 TL

        Pall Mall: 24,00 TL

        Lark: 26,00 TL

        West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

        Muratti: 27,00 TL

        Muratti BLU: 26,00 TL

        Maltepe: 24,00 TL

        Marlboro Roll 50: 27,00 TL

        Marlboro Edge: 27,00 TL

        Marlboro Touch: 28,00 TL

        Marlboro: 29,00 TL
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        Haberler Ekonomi Sigaraya 9 TL zam mı geldi? Mayıs 2022 Sigaraya zam gelecek mi? JTİ BAT Philip Morris son dakika güncel zamlı sigara fiyat listesi!
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