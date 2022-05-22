Sigaraya 9 TL zam mı geldi? Mayıs 2022 Sigaraya zam gelecek mi? JTİ BAT Philip Morris son dakika güncel zamlı sigara fiyat listesi!

Sigaraya 9 TL zam yapılacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Mayıs ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede sigara fiyatlarına 9 TL zam yapılacağının konuşulmasıyla birlikte tiryakiler bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde arama motorlarında sigaraya 9 TL zam yapılacak mı sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Mayıs 2022 Sigaraya zam gelecek mi? Sigaraya 9 TL zam mı geldi? İşte JTİ BAT Philip Morris son dakika güncel zamlı sigara fiyat listesi!