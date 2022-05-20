Yayla Agro'nun halka arzı tamamlandı: 2.3 milyar TL ile bu yılın en yüksek ikinci talebi oldu

ÜRÜNLERİNİ 65 ÜLKEYE ULAŞTIRIYOR

■ Ankara ve Mersin'de iki üretim tesisi var.

■ 2018'de pirinç ve bakliyat sektörünün ilk ve tek Ar-Ge Merkezi'ni kurdu.

■ NIELSENIQ 2021 yılı verilerine göre Türkiye'de kendi sektöründe pazar lideri.

■ Klasik ürünlerde yıllık yaklaşık 1 milyon ton ve paketli hazır yemekte yıllık yaklaşık 35 milyon adet üretim kapasitesi var.

■ 6 kıtada 100'den fazla ülke ile dış ticaret ilişkisi bulunuyor.

■ Doğrudan satış kanalları ve kendi pazarlama ağı ile ürünlerini 65 ülkede müşterileriyle buluşturuyor.