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    Yayla Agro'nun halka arzı tamamlandı: 2.3 milyar TL ile bu yılın en yüksek ikinci talebi oldu

    Stratejik öneme sahip gıda sektöründe 26 yıllık deneyimi bulunan Yayla Agro’nun halka arzı tamamlandı. 2.3 milyar TL ile bu yılın en yüksek ikinci talebi, Yayla Agro Gıda’nın halka arzında toplandı.

    Borsa’nın yeni gıdası

    Pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda alanlarında faaliyetlerini sürdüren, stratejik önemi günden güne artan gıda sektöründe 26 yıllık bir deneyime sahip Yayla Agro Gıda'nın halka arzı tamamlandı. Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde 'Sabit Fiyatla Talep Toplama' yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzda, 2.3 milyar TL ile 2022 yılının en yüksek ikinci talebi toplandı.

    11-12-13 Mayıs tarihlerinde 'sabit fiyatla talep toplama' yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzda 12,50 TL'den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 42 milyon 600 bin TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 28 milyon 400 bin TL olmak üzere toplam 71 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı.

    2.64 KAT TALEP
    Yurt içi ve yurt dışı toplam 67 bin 473 yatırımcıdan halka arz edilen 71 milyon TL nominal değerli payların 2.64 katına denk gelen 187 milyon 667 bin 736 TL nominal değerli pay talebi geldi. Bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2.83 katı ve kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2.4 katı talep alındı. Halka arz için yurt içi büyük yatırımcılara tahsis edilen payların 4.96 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların ise 3.01 katı talep geldi. Böylece Yayla Agro Gıda'nın halka açıklık oranı yüzde 15.02; arz büyüklüğü de 887 milyon 500 bin TL'ye ulaşarak 2022 yılında gerçekleşen en büyük ikinci halka arz işlemine imza atılmış oldu.

        ÜRÜNLERİNİ 65 ÜLKEYE ULAŞTIRIYOR
        Ankara ve Mersin'de iki üretim tesisi var.
        ■ 2018'de pirinç ve bakliyat sektörünün ilk ve tek Ar-Ge Merkezi'ni kurdu.
        ■ NIELSENIQ 2021 yılı verilerine göre Türkiye'de kendi sektöründe pazar lideri.
        ■ Klasik ürünlerde yıllık yaklaşık 1 milyon ton ve paketli hazır yemekte yıllık yaklaşık 35 milyon adet üretim kapasitesi var.
        ■ 6 kıtada 100'den fazla ülke ile dış ticaret ilişkisi bulunuyor.
        ■ Doğrudan satış kanalları ve kendi pazarlama ağı ile ürünlerini 65 ülkede müşterileriyle buluşturuyor.

        'GONG' YAYLA AGRO İÇİN ÇALACAK
        Yayla Agro Gıda, 26 yıllık büyüme yolculuğunu halka arz ile taçlandırdı. Borsa İstanbul'da 'gong' bugün Yayla Agro Gıda için çalacak. Gong töreni saat 09.00'da gerçekleşecek.

        Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, "Artık halka açık ve çok ortaklı bir şirketiz. Çok ortaklı bir şirket olarak sorumluluğumuz daha da arttı" dedi.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Ekonomi Yayla Agro'nun halka arzı tamamlandı: 2.3 milyar TL ile bu yılın en yüksek ikinci talebi oldu
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