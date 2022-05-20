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    Devlet genç girişimcinin yanında: Geri ödemesiz 20 bin 716 lira prim, 13 bin 750 lira da vergi avantajı

    Ülkemizde genç girişimcilere pek çok devlet desteği var. Geri ödemesiz nakdi desteklerin yanı sıra yıllık 20 bin 716 lira prim, 13 bin 750 lira da vergi avantajı söz konusu...

    Çığıl Ön Yener
    Genç girişimcilere destek çok

    Girişimcilik desteklenirken, gençler de bundan önemli bir pay alıyor. Girişimci gençlere pek çok devlet desteği sunuluyor. Geri ödemesiz nakdi desteklerin yanı sıra vergi ve prim avantajları da sağlanıyor.

    İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden devlet tarafından ödeniyor.

    Bu kapsamda 2022 yılı tutarlarıyla aylık bin 726 lira 38 kuruş, yıllık olarak da 20 bin 716 lira 56 kuruş tutarındaki sigorta primleri devlet tarafından karşılanıyor.

        3 YIL VERGİDEN MUAF
        İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası da bulunuyor. İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor.

        75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar bu yıl 13 bin 750 lira seviyesinde bulunuyor.

        İŞ FİKRİ OLANA 450 BİN TL
        TÜBİTAK, girişimcilere, 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı ile geri ödemesiz destek sağlıyor. Bu program ile girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amaçlanıyor.

            Girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri destekleniyor. 200 bin lira olan desteğin üst limiti, bu ay 450 bin liraya yükseltildi. Bu destek için çağrıya çıkılıyor. Çağrı açıldığında hazırlanan projeyle birlikte uygulayıcı kuruluşlara başvurmak gerekiyor.

            KOSGEB'DEN İLAVE ÖDEME
            KOSGEB, girişimcilere, Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 375 bin liraya kadar hibe destek sağlıyor.

            Bu programlarda girişimci genç ise destek daha fazla oluyor. Performans desteği, eğer girişimci genç ise dönem başına 5 bin, toplamda ise 10 bin lira daha fazla oluyor. Bu desteklerden yararlanmak için KOSGEB'in online girişimcilik eğitimini tamamlamak ve hazırlanan projeyle başvuru yapmak gerekiyor.

                VERGİ HESABI
                Yıllık 75.000 TL gelir elde edilmişse:
                170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası için % 27 gelir vergisi ödenir.
                5.000 x 0.27 = 1.350 TL
                12.400 + 1.350 = 13.750 TL

                PRİM HESABI
                Brüt asgari ücret 5.004 TL
                Aylık prim: 5.004 x % 34.5 = 1.726,38 TL
                Yıllık prim: 1.726,38 x 12 = 20.716,56 TL
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                Hegemonya Belgeseli
                Haberler Ekonomi Devlet genç girişimcinin yanında: Geri ödemesiz 20 bin 716 lira prim, 13 bin 750 lira da vergi avantajı
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