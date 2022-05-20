Devlet genç girişimcinin yanında: Geri ödemesiz 20 bin 716 lira prim, 13 bin 750 lira da vergi avantajı

Bu programlarda girişimci genç ise destek daha fazla oluyor. Performans desteği, eğer girişimci genç ise dönem başına 5 bin, toplamda ise 10 bin lira daha fazla oluyor. Bu desteklerden yararlanmak için KOSGEB'in online girişimcilik eğitimini tamamlamak ve hazırlanan projeyle başvuru yapmak gerekiyor.