Devlet genç girişimcinin yanında: Geri ödemesiz 20 bin 716 lira prim, 13 bin 750 lira da vergi avantajı

Girişimcilik desteklenirken, gençler de bundan önemli bir pay alıyor. Girişimci gençlere pek çok devlet desteği sunuluyor. Geri ödemesiz nakdi desteklerin yanı sıra vergi ve prim avantajları da sağlanıyor.
İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden devlet tarafından ödeniyor.
Bu kapsamda 2022 yılı tutarlarıyla aylık bin 726 lira 38 kuruş, yıllık olarak da 20 bin 716 lira 56 kuruş tutarındaki sigorta primleri devlet tarafından karşılanıyor.