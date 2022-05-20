Saatlik izin yıllık izinden düşülemez

Yıllık izin dönemi başlıyor. Bu konuda pek detay merak ediliyor. İşte merak edilen soruların yanıtları:

İzin süresinde yaşın etkisi var mı?

Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 14, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20, 15 yıldan fazla olanlara da 26 günden az izin kullandırılamıyor. 18 ile altı, 50 ve üstü yaştakilere yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamıyor.

İzin ücreti ödenir mi?

Kullanılmayan izinlerin ücreti işten ayrılırken son maaş üzerinden alınıyor.

Saatlik izinler yıllık izinden düşülebilir mi?

Bazı işyerleri yıl içinde verilen saatlik izinleri toplayarak yıllık izinden düşebiliyor. İş Kanunu'na göre; yıllık izin diğer ücretli, ücretsiz, hastalık izinleri ile mahsup edilemiyor.

Hazal ATEŞ