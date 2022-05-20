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    Kalkınmaya altyapı desteği: Türkiye'nin son 20 yılda yaptıkları dünya ülkeleri tarafından takip ediliyor

    Almanya'da Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı dev projeleri tüm ülkelerin dikkatle izlediğini söyledi.

    Dev projeler ilham kaynağı oldu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda, Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı devasa projeleri bütün ülkelerin dikkatle izlediğini söyledi.

    Ulaştırmanın ekonominin dinamik sektörü olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, "Ne kadar güçlü ulaştırma altyapınız olursa ekonomi, üretim, istihdam, ticaret onun üzerinde şekilleniyor. Sanayide de böyle. Yaptığımız yatırımların, ekonomik değerine baktığımızda, bir bölgeye bir birim yatırım yaptığımızda bunun üretime etkisinin 10 birim olarak geri döndüğünü görüyoruz. Son 20 yılda yaptığımız 172 milyar dolarlık yatırımın, ülkemize olan 1 trilyon dolara yakın üretime katkısının karşılığı bunlar. O yüzden uluslararası firmalar, Türkiye'de yatırım için planlar yapıyor. Ulaştırmada, güçlü altyapı üzerinde yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz" dedi.

    İHALE DAVETİ YAPTI


        Karaismailoğlu, 20 yılda yapılan 172 milyar dolarlık yatırımın 37.5 milyar dolarının YİD modeliyle hayata geçirildiğini, dünya ölçeğindeki en büyük projelerin 2-3-4 yılda tamamlandığını kaydetti.

        Yakında Antalya-Alanya Otoyolu ihalesine çıkılacağını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Bunu eleştirenler, bu ihaleye girsinler, en ekonomik teklifi versinler ve ihaleyi alıp, yapsınlar. Bu projelerin ekonomik fizibilitelerinde hiçbir sıkıntı yoktur, bunlar kamuya açık ihalelerdir."

        4 YILDA BİTİRDİK
        Bakan Adil Karaismailoğlu, YİD modeli sayesinde İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir ile Ankara-Niğde Otoyolu gibi devasa projelerin kısa sürede bitirildiğini belirterek, "Bir tarafta 17 senede bitmeyen Bolu Dağı Tüneli, bir tarafta 4 yıl gibi kısa sürede biten Çanakkale Köprüsü. Bunları karşılaştırdığınızda işin ne kadar avantajlı ve ülkenin yararına, ne kadar gerekli olduğunu görüyorsunuz" diye konuştu.
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        Haberler Ekonomi Kalkınmaya altyapı desteği: Türkiye'nin son 20 yılda yaptıkları dünya ülkeleri tarafından takip ediliyor
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