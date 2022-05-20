Kalkınmaya altyapı desteği: Türkiye'nin son 20 yılda yaptıkları dünya ülkeleri tarafından takip ediliyor

Ulaştırmanın ekonominin dinamik sektörü olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, "Ne kadar güçlü ulaştırma altyapınız olursa ekonomi, üretim, istihdam, ticaret onun üzerinde şekilleniyor. Sanayide de böyle. Yaptığımız yatırımların, ekonomik değerine baktığımızda, bir bölgeye bir birim yatırım yaptığımızda bunun üretime etkisinin 10 birim olarak geri döndüğünü görüyoruz. Son 20 yılda yaptığımız 172 milyar dolarlık yatırımın, ülkemize olan 1 trilyon dolara yakın üretime katkısının karşılığı bunlar. O yüzden uluslararası firmalar, Türkiye'de yatırım için planlar yapıyor. Ulaştırmada, güçlü altyapı üzerinde yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz" dedi.