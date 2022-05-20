Haziran ayı kira zammı ne kadar oldu? TEFE TÜFE TÜİK verilerine göre Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç? Resmi kira zammı hesaplama ekranı!

2022 Haziran ayı kira zammı ne kadar? TEFE TÜFE Kasım ayı kira zam oranı yüzde kaç? Her yeni aya girilmesiyle beraber vatandaşlar kira zam oranı hesaplaması yapıyor. Kira zamlarının ne kadar yüzde kaç yapılacağı merak ediliyor. TEFE TÜFE verilerine göre kira zamları belirleniyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kira zammı için üst limit belli oluyor. Peki, Haziran ayı kira zammı ne kadar 2022?
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?
Henüz Haziran ayı kira artış oranı belli olmadı. Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte kira zammı da ortaya çıkacak.
Mayıs enflasyon beklentisi ve tahmini şekillenmeye başladı. Emekli zammı, memur zammı ve kira artış oranı gibi birçok ödemede belirleyici olarak Mayıs enflasyon oranı (TÜFE) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın başında açıklanıyor.
MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASILDI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.
Buna göre, TÜFE'de nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.